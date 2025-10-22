”Cunosc brutarul, băcanul și chiar pisicile de pe stradă”. O americancă s-a mutat în Spania și spune că 7 lucruri nu-i lipsesc deloc

Cepee Tabibian s-a mutat în urmă cu 10 ani din SUA în Spania. FOTO: Instagram

În urmă cu un deceniu, Cepee Tabibian a urcat într-un avion cu bilet doar dus, pe ruta Houston–Madrid. Avea 35 de ani, o valiză și un plan simplu: să predea limba engleză timp de un an și să înceapă o nouă viață. Fiică a unor imigranți din Columbia și Iran, crescută în Texas, Cepee spune că nu s-a simțit niciodată pe deplin „acasă” în America. Totul s-a schimbat însă în 2015, când s-a mutat în Spania, scrie CNBC.

De atunci, a învățat toate detaliile practice legate de mutarea într-o altă țară, de la vize, la diferențe culturale, iar acum, prin platforma sa She Hit Refresh, le oferă sprijin femeilor de peste 30 de ani care vor să înceapă o nouă viață în afara Statelor Unite.

Deși își vizitează des familia și prietenii din SUA, Cepee recunoaște că există multe aspecte ale vieții americane de care nu îi este deloc dor după zece ani în Europa.

FOTO Instagram

1. Doar 10 zile de concediu pe an

Cepee povestește că, în Spania, a fost surprinsă să descopere cât de firesc este ca oamenii să își ia concediu, fără vinovăție, fără presiune, fără explicații inutile. Angajații au dreptul legal la 22 de zile de concediu plătit, la care se adaugă 14 zile libere naționale, iar atmosfera de vară este una relaxată: birourile se golesc, familiile pleacă la mare, iar absența pentru câteva săptămâni este perfect normală.

În SUA, lucrurile erau total diferite. Cu doar 10 zile de concediu anual, Cepee ajunsese să le strângă „ca pe aur”, evitând să ceară zile libere pentru a nu părea lipsită de implicare la serviciu. Multe rămâneau chiar nefolosite, iar vacanțele erau adesea umbrite de e-mailuri și notificări. Lipsa timpului liber a obosit-o psihic și a transformat-o într-o „colecționară de demisii”, schimbând jobul aproape anual doar ca să poată călători.

2. Dependența de mașină

În Texas, viața ei se desfășura exclusiv pe patru roți: mașina era necesară pentru cumpărături, pentru sală, pentru orice drum. Traficul, parcările și costurile au devenit o sursă constantă de stres.

În Spania, mai întâi la Madrid, apoi la Malaga, a descoperit avantajele unui oraș în care mergi pe jos. Totul se află la maximum 20 de minute de casă: piața, cafeneaua, transportul public sau spațiile de coworking. Iar atunci când are nevoie să călătorească, trenurile de mare viteză îi oferă opțiuni accesibile și rapide. Acum, spune ea, se simte mai conectată la comunitate, își cunoaște vecinii, respiră aer curat zilnic și își face numărul de pași fără efort.

"Mă simt mai conectată cu cartierul meu, cunosc brutarul, băcanul și chiar pisicile de pe stradă", povestește Cepee.

3. Sistemul medical copleșitor

Sistemul de sănătate american era, pentru Cepee, una dintre cele mai mari surse de anxietate: programări greu de obținut, costuri imprevizibile și facturi surpriză după fiecare consultație.

În Spania, experiența este exact invers: simplă, accesibilă și previzibilă. Își face programări prin aplicație, așteptările sunt rezonabile, iar asigurarea privată o costă aproximativ 76 de dolari pe lună, la 45 de ani.

4. Sentimentul de nesiguranță în spațiile publice

Cepee afirmă că, în Spania, se simte mult mai în siguranță noaptea, pe stradă sau în spațiile aglomerate, datorită orașelor pline de viață și bine iluminate. În SUA, era mereu în alertă, fie că mergea la un eveniment, fie că traversa o parcare seara.

Controlul strict al armelor din Spania contribuie la acest sentiment de siguranță. Țara se află în primele 25 din lume în Global Peace Index, în timp ce SUA nu intră nici măcar în top 100.

5. Cultura bacșișului

Revenită în SUA, Cepee este surprinsă de amploarea pe care a luat-o fenomenul tipping-ului: ecrane care cer bacșiș inclusiv la autoservire sau pentru o simplă prăjitură. În Spania, personalul din servicii are salarii decente, iar bacșișul este doar un gest simbolic, nu o obligație socială.

6. Patriotismul dus la extrem și polarizarea politică

În opinia ei, America trăiește într-un climat politic hiperpolarizat, cu o energie socială tensionată și cu un naționalism excesiv. Spania are propriile dezbateri și identități regionale, spune Cepee, însă nivelul de conflict este mult mai scăzut, iar oamenii par mai ancorați în realitate și mai puțin convinși că trăiesc în „cea mai bună țară din lume”.

7. Presiunea de a urma „calendarul social”

În SUA, Cepee resimțea puternic presiunea culturală ca, până la 35 de ani, o femeie să fie măritată, cu copii și cu o viață „conformă” cu așteptările societății. Pentru că nu îndeplinea aceste criterii, se simțea depășită.

În Spania, însă, media de vârstă pentru căsătorie este 38,8 ani, iar femeile fără copii în jurul vârstei de 40 de ani sunt ceva obișnuit. Aici s-a simțit pentru prima dată liberă să își construiască viața așa cum își dorește, fără judecată socială.

După 10 ani în Europa, Cepee spune că Spania i-a oferit spațiu pentru a respira, pentru a-și rescrie identitatea și pentru a trăi în ritmul ei. Dintre toate lucrurile care nu îi lipsesc din SUA, libertatea de a-și trăi viața în afara tiparului este, afirmă ea, „cel mai mare câștig”.