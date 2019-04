De-a viața ascunselea. Doctorul Bălănică, dezvăluire incredibilă: În 8 luni am slăbit 104 kilograme

Doctorul Bălănică a vorbit la emisiunea ”De-a viața ascunselea”, despre perioada în care avea 204 kilograme. Doctorul a reușit să slăbească în 8 luni 104 kiloagrame.

”Am avut 204 kilograme, acum 8 ani de zile. Pentru că munceam foarte mult am pierdut contactul cu mine. Am greșit, mi-am dat seama că nu fac bine ceea ce fac. Am restructurat totul. În 8 luni am slăbit 104 kilograme. După cele 104 kilograme după câteva luni am început să iau din nou în greutate. Atunci a apărut metoda mea. Iată, că au trecut 8 ani de zile și nu am mai luat în greutate”, a declarat doctorul Bălănică.