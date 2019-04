foto- captură Antena 3

Urania Cremene, specialist în parenting, a explicat la „De-a Viața Ascunselea” cât de important este ca părinții să-și rezolve traumele emoționale pentru a nu le revărsa asupra propriilor copii.

Parenting = relația cu copilul tău

„Mulți dintre noi avem tare emoționale și nici nu ne dăm seama. Și eu am multe, dar sunt pe cale să le rezolv. Eu am rezolvat această critică pe care a avut-o tata tot timpul, sigur din dorința de a mă îmbunătăți. Tata a fost colonel. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Mi-a folosit în viață. Critica m-a și făcut să sufăr pentru că sunt un om sensibil. I-am spus la un moment dat că știu că face asta din iubire și că vrea să-mi fie bine, dar i-am zis că nu mai am nevoie de critică. Acum când începe să mă critice, îi spun „și eu te iubesc”. Asta am rezolvat-o. Am o relație grozavă cu el”.

Tendința părinților să nu-și lase copiii să facă lucruri singuri

„E o frică globală, nu e doar la noi. S-a inoculat această frică că ceva se întâmplă afară”.

„Sunt lucruri pe care lume ale confundă grav și acesta e motivul pentru care parentingul e înțeles și îmbrățișat de unii și pus la zid de alții. Eu sunt un părinte echilibrat. Sunt fermă și caldă în același timp. Empatizez, sunt acolo, dar nu sunt prietenul copilului meu. Există limite clare, pe unele le stabilim împreună, pe altele le impun eu”.

„În cele mai multe familii, există un părinte permisiv și un părinte autoritar. Treaba asta se întâmplă cumva involuntar. Un părinte lăsat singur cu copilul probabil ar fi mai echilibrat. E dăunător pentru relație”.

„De ceva vreme am început să fac exerciții de vulnerabilitate. Încerc să mă întorc la ce simt și să nu mai pun capac la stări, să le trăiesc”.