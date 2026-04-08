De ce Bill Gates preferă să angajeze oameni leneși pentru munci dificile

Într-un interviu de angajare sau într-un CV, puțini ar îndrăzni să prezinte lenea ca pe o calitate. În mod obișnuit, aceasta este percepută ca un defect, nicidecum ca un avantaj. Cu toate acestea, fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat că preferă uneori oamenii „leneși” pentru sarcinile dificile și a explicat de ce.

„Aleg o persoană leneșă să facă o treabă dificilă, pentru că va găsi o modalitate ușoară de a o face.”, a declarat Gates, scrie El Economista.

La prima vedere, ideea poate părea contradictorie sau chiar greșită. În realitate, pusă în context, ea reflectă o filosofie de lucru orientată spre eficiență, simplificare și găsirea celor mai rapide soluții.

În afaceri, ca și în multe alte domenii, accentul cade în primul rând pe rezultat, nu neapărat pe drumul parcurs până la el. Din această perspectivă, Gates sugerează că o persoană care evită efortul inutil va încerca instinctiv să reducă pașii complicați și să identifice cea mai simplă cale de rezolvare.

Această abordare nu descrie neapărat pe cineva lipsit de responsabilitate, ci mai degrabă o persoană care nu dorește să consume mai multă energie decât este necesar și caută metode mai inteligente de lucru.

Atunci când primește o sarcină dificilă, un astfel de angajat are tendința să privească problema dintr-un unghi diferit. În loc să accepte automat un proces lung și complicat, încearcă să îl simplifice. De multe ori, acest tip de gândire duce la soluții mai rapide, iar în unele cazuri chiar mai bune.

În mediul profesional modern, companiile caută angajați care nu doar muncesc mult, ci și eficient. Viteza de execuție, claritatea soluțiilor și capacitatea de a elimina pașii inutili cântăresc adesea mai mult decât volumul de efort depus.