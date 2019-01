DIETĂ. Aceasta este dieta care nu dă greș niciodată. Vezi ce trebuie să faci

Foto: Pixabay.com

DIETĂ. Singurul regim de slabire aprobat de toti nutritionistii consta in alimente sanatoase din toate grupele. Tu trebuie doar sa scazi caloriile zilnice.

1. Nu manca mare parte din ratia zilnica de calorii la o singura masa, pentru ca astfel ai cele mai mari riscuri sa depui. E indicat sa mananci putin la fiecare 3 ore. In felul acesta, organismul produce energie si nu rezerve de grasime.

2. Infometarea pe parcursul zilei duce la ingrasare. Senzatia de foame va fi atat de intensa, incat vei manca o data mai mult decat ai avea nevoie in decursul a 12 ore. Din pacate, o sa se intample in cursul serii!

DIETĂ. 3. Daca mananci noaptea, nu numai te ingrasi, dar e ca si cum ai pune bombe in celulele ficatului. In cazul in care lucrezi in aceasta perioada, ia ultima masa la ora 18. Apoi nu mai ai voie decat apa. Daca te infrange foamea, sunt premise un mar acrisor sau un iaurt.

4. Nici un regim de slabire nu da rezultate fara un mic dejun copios. In felul acesta, limitezi dramatic si fara efort cantitatile de mancare din timpul zilei.

DIETĂ. 5. Alimentele sunt bune doar in combinatii zilnice. Un singur aliment, pe parcursul mai multor zile, fie el extrem de nutritiv, se constituie intr-o dieta nociva. Dietele doar cu supa de legume, carne sau branzeturi te ajuta sa scapi de cateva kilograme in timp record. Dar induc invariabil efectul yo- yo, adica metabolismul celular va deveni extrem de greoi, iar cea mai mica cantitate de mancare, se va duce direct in depozite de grasime.

Sursa: csid.ro.