Dispozitivele inteligente din locuinţă, ținta a aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate

1 minut de citit Publicat la 10:00 09 Noi 2025 Modificat la 10:20 09 Noi 2025

Cele mai vulnerabile sunt dispozitivele de divertisment, în special box-urile de streaming și televizoarele inteligente. Foto: Hepta

Locuințele moderne, pline de dispozitive conectate la internet — de la televizoare și camere de supraveghere, la prize inteligente și routere — devin tot mai vulnerabile la atacuri cibernetice. Potrivit celui mai recent raport publicat de Bitdefender, echipamentele dintr-o casă inteligentă sunt ținta a peste 29 de atacuri în fiecare zi, la nivel global.

Raportul se bazează pe analiza a peste 58 de milioane de dispozitive inteligente din 6,1 milioane de locuințe din SUA, Australia și Europa, protejate de tehnologiile Bitdefender IoT Security. În total, compania a analizat 13,6 miliarde de atacuri IoT și 4,6 miliarde de încercări de exploatare a vulnerabilităților între ianuarie și octombrie 2025.

Dispozitivele cel mai des vizate

Cele mai vulnerabile sunt dispozitivele de divertisment – în special box-urile de streaming, televizoarele inteligente și camerele IP, care însumează peste jumătate din totalul echipamentelor expuse. Acestea sunt urmate de imprimante, extensoare de rețea, NAS (Network Attached Storage) și prize inteligente.

Smart TV-urile reprezintă aproximativ 21% dintre toate dispozitivele vulnerabile, fiind expuse din cauza duratei lungi de utilizare (5–8 ani) și a lipsei de actualizări de securitate. În schimb, box-urile de streaming și camerele video neprotejate pot fi transformate rapid în instrumente de spionaj sau incluse în rețele botnet care susțin atacuri la scară globală.

De la locuințe, la infrastructuri naționale

Raportul avertizează că riscurile nu se mai limitează la confidențialitatea personală. Dispozitivele conectate pot fi exploatate pentru a perturba infrastructuri critice. Un exemplu este descoperirea din 2024 privind invertoarele solare vulnerabile, care, dacă ar fi controlate simultan, ar putea destabiliza rețelele naționale de energie.

În 2025, o rețea uriașă de routere compromise a generat cel mai mare atac DDoS din istorie — de 22,2 terabiți pe secundă, conform Cloudflare — demonstrând cum gadgeturile casnice pot fi transformate în arme digitale.

Cum ne putem proteja

Bitdefender recomandă utilizatorilor să: