Doi bărbați au aflat la 36 de ani că au fost schimbați la naștere, din greșeală. „Nu aveam pe nimeni în familie care să semene cu mine”

Kyle Bylin (stânga) și Jeremy Morrison (dreapta) susțin că au fost schimbați la naștere FOTO: Kyle Bylin/ Jeremy Morrison

Două familii au intentat un proces împotriva unui spital din statul american Dakota de Nord, acuzând instituția că a schimbat doi nou-născuți la naștere, din greșeală, în urmă cu aproape patru decenii.

În plângerea depusă împotriva Unity Medical Center din Dakota de Nord, Jeremy Morrison și Kyle Bylin afirmă că au fost singurii copii născuți în spital în acea zi, venind pe lume la doar câteva ore distanță, pe 28 ianuarie 1988, potrivit People.

Cu toate acestea, în plângere se spune că, la un moment dat, fără ca părinții lor să știe, Kyle și Jeremy au fost schimbați între ei și „încredințați părinților biologici ai celuilalt”.

„Angajații și/sau reprezentanții Unity Medical Center care au schimbat nou-născuții și apoi nu au observat sau nu au corectat eroarea acționau în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu și/sau în calitatea lor de reprezentanți ai spitalului”, se arată în plângere, în care sunt menționați ca reclamanți și părinții lui Jeremy și Kyle.

Potrivit plângerii, în următorii 36 de ani, Kyle a fost crescut de Elizabeth O’Toole și Terry Morrison, iar Jeremy a fost crescut de Evelyn Newton și Keith Bylin.

Într-o declarație transmisă revistei People, Unity Medical Center confirmă că cei doi bărbați „s-au născut în spitalul nostru în aceeași zi, în 1988” și că „se pare că au fost separați de părinții lor biologici”, însă neagă că spitalul și angajații ar fi fost responsabili pentru cele întâmplate.

„Din păcate, având în vedere că au trecut aproape patru decenii, documentele medicale și cele privind personalul, care ar fi putut oferi mai multe informații, nu mai există, iar niciun membru al echipei care a asistat nașterile la acea vreme nu mai este angajat al spitalului”, se mai spune în declarație. „Deși empatizăm profund cu cei doi bărbați și cu familiile lor, nu am găsit nicio dovadă care să susțină afirmațiile potrivit cărora Unity Medical Center sau personalul său ar fi fost responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat”.

„Ca profesioniști din domeniul sănătății, inimile noastre sunt alături de cei doi bărbați și de toți cei afectați de această situație dificilă”, au adăugat reprezentanții spitalului. „Ne putem doar imagina gama de emoții prin care trec ei și cei dragi lor”.

Cei doi bărbați cred că Unity Medical Center este singurul loc în care s-ar fi putut produce schimbul.

„Eu și Kyle nu am crescut în aceeași zonă, așa că nu aveam cum să fim schimbați la creșă sau în altă parte”, a declarat Jeremy, care locuiește în prezent în statul Colorado.

Într-o discuție cu CBS, Jeremy a spus că, în copilărie, „nu aveam pe nimeni în familie care să semene cu mine”.

Kyle a declarat pentru People că a aflat că mama lui nu îi era rudă biologică după ce a făcut un test ADN pentru a afla mai multe despre originile ei germane. Printre rezultatele testului apărea și mătușa lui Jeremy, iar, pe baza procentului ridicat de ADN pe care îl împărtășea cu Kyle, precum și în urma unui mesaj direct schimbat între ei, au dedus rapid că Kyle era nepotul ei biologic.

Plângerea precizează că cei 36 de ani în care Jeremy și Kyle au fost separați de părinții lor biologici au provocat „prejudicii permanente și ireparabile reclamanților și relațiilor dintre părinți și copii”.

Într-un e-mail transmis revistei People, Jeremy a spus că speră ca povestea lui să îi ajute și pe alții să găsească răspunsurile și liniștea sufletească de care poate nici nu știu că au nevoie.

„Mă tem că, dacă ni s-a întâmplat nouă, s-a întâmplat de mult mai multe ori”, a scris el. „Mă bucur că spitalul nu a ales să încheie o înțelegere amiabilă, pentru că astfel pot face cunoscută această poveste și pot crește gradul de conștientizare asupra unei astfel de situații”.