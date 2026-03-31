Doi soți care nu mai făceau față ratelor au renunțat la tot și au cumpărat o casă total renovată în Italia, care a costat cât o mașină

Sophie și Adam Bouali și-au cumpărat o casă complet renovată cu 55.000 de euro în Italia FOTO: Sophie Bouali

Doi soți care abia își cumpăraseră o casă în Australia și-au dat seama că nu mai pot face față ratelor și costurilor din ce în ce mai ridicate la alimente și facturi. Astfel, după ce au analiza atent situația în care se află au ajuns la concluzia că ar trăi mult mai bine dacă s-ar muta în Italia.

Sophie Bouali și soțul ei, Adam, care lucrează în domeniul construcțiilor, vor trăi - în sfârșit - „Visul Australian”, doar că nu va fi, de fapt, în Australia. Cuplul și-a cumpărat prima proprietate împreună, aproape de centrul orașului Brisbane, la sfârșitul anului 2021.

Însă, au început să resimtă presiunea creșterii costului vieții. „Australia a fost un loc minunat pentru a trăi și a ne construi viața, dar, ca mulți australieni, am simțit cu siguranță creșterea costului vieții în ultimii ani”, a declarat Sophie, angajată într-o companie, în domeniul administrativ, potrivit Real Estate.

„Așa că am început să ne gândim dacă nu cumva există un alt stil de viață care ni s-ar potrivi mai bine pe termen lung. Ca în multe case, o mare parte din venitul nostru merge pe cheltuieli zilnice și pe rate la credit”.

Așa că au decis să-și extindă căutarea de proprietăți în străinătate. După mai multe călătorii în care au vizionat zeci de locuințe în diferite locuri, Sophie, 31 de ani, și Adam, 35 de ani, au găsit proprietatea perfectă cu două dormitoare, aproape de Toscana, în Italia. Costa doar 55.000 de euro.

„Am cumpărat o casă în Italia la prețul unei camionete în Australia”, a spus ea.

„Când am început să caut proprietăți, am fost șocată să văd cât de accesibile erau unele locuințe în Italia comparativ cu Australia. Ne-am dat seama că a deține o casă complet plătită și a trăi fără credit ipotecar ar putea fi, de fapt, posibil”.

Locuința din Italia este dispusă pe trei etaje și oferă mult spațiu.

„Este o casă semi-detașată, dar independentă. La etajul superior sunt două dormitoare: unul are o baie mică de serviciu cu toaletă, iar celălalt are balcon”, a spus ea.

„Etajul principal are o bucătărie open-space și o baie mare renovată. Parterul este un garaj complet și o pivniță, cu o spălătorie în spate.

Casa nu necesită renovări, deoarece a fost modernizată în urmă cu aproximativ 10 ani. Are pardoseli tradiționale din terrazzo și un acoperiș frumos cu grinzi de lemn aparente. Include și electrocasnice de bucătărie încorporate”.

Noua lor locuință se află într-un oraș din regiunea Lazio. Este la două ore de Roma și aproape de granița sudică a Toscanei.

„Orașul în sine este foarte fermecător, cu mult turism local, gelaterii și cafenele, toate la distanță de mers pe jos”, a spus ea. „Are o populație de aproximativ 6.000 de oameni”.

Totuși, cumpărarea unei proprietăți în Italia nu a fost atât de simplă pe cât ar crede unii.

„Cu siguranță nu a fost la fel de simplu ca în Australia”, a spus Sophie.

„Ni s-a spus că procesul ar putea dura aproximativ șase luni, dar am avut noroc că totul s-a finalizat în aproximativ trei luni.

Am avut câteva proprietăți care ne-au interesat, dar ofertele au eșuat, lucru destul de comun în Italia – însă, în cele din urmă, ne-a ajutat să găsim locul potrivit. Faptul că am avut un agent imobiliar care ne-a ghidat pas cu pas a făcut o diferență enormă.

Există și costuri suplimentare de luat în calcul, cum ar fi taxele de achiziție, onorariile notariale, inspecțiile și comisioanele agenților. În cazul nostru, acestea au fost de aproximativ 11.000 de euro, deși pot varia în funcție de valoarea proprietății”.

Sophie și Adam au ales Italia atrași de stilul de viață, echilibrul și costul mai accesibil al vieții.

„Ne place foarte mult ritmul mai lent al vieții, limba, mâncarea și sentimentul puternic de comunitate”, a explicat ea.

„Când ne-am dat seama că am putea cumpăra o locuință integral și să nu avem un credit mare, ni s-a părut o oportunitate de a construi o viață cu mai mult timp pentru a ne bucura de aceste lucruri.

Din calculele noastre, costul general al vieții poate fi cu aproximativ 30% mai mic decât în Australia, în funcție de locul în care trăiești. Desigur, orașele mari precum Roma pot fi mai scumpe, dar în orașele mici costurile pot fi semnificativ mai reduse”.

După mai multe vizite în Italia, cuplul s-a hotărât să-și construiască o viață nouă în această regiune, renumită pentru peisajele sale superbe, mâncarea și vinul, și cultura bogată.

„Dealurile toscane din apropiere și zonele din jur sunt incredibil de frumoase, iar oamenii din afara marilor orașe sunt foarte amabili”, a spus ea.

„Unul dintre șocurile culturale a fost faptul că multe magazine se închid după-amiaza și se redeschid seara. Dar ne-a plăcut și tradiția cinei târzii și obiceiul de a face passeggiata, adică o plimbare după masă”.

Sophie a spus că i-a plăcut mereu ideea de a trăi într-un loc unde să se poată cufunda zilnic într-o altă limbă.

„Italia a avut sens pentru mine deoarece am origini italiene, dar a fost și despre redescoperirea limbii și culturii într-un mod mai profund”, a spus ea. „Am învățat italiană în ultimii ani și mi-am dat seama că cea mai bună metodă de a învăța cu adevărat o limbă este să trăiești în țara în care se vorbește”.

Înainte de a cumpăra casa din Italia, Adam lucra ca electrician și ulterior și-a deschis propria afacere în domeniu.

După ce și-a vândut afacerea în mai 2025, cuplul a început să exploreze alte modalități de a genera venituri, în timp ce Sophie continuă să lucreze full-time într-o corporație.

„Eu și soțul meu am preluat afacerea familiei, Languages Made Easy, care vinde resurse pentru învățarea limbilor străine destinate profesorilor, precum și produse digitale pentru adulții care vor să învețe italiană”, a spus Sophie.

„Părinții mei au înființat compania acum mulți ani. Acum o gestionăm împreună și o extindem către produse digitale pentru cursanți adulți, inclusiv pachete de italiană pentru cei care vor să învețe mai rapid”.

Fiind o afacere online, o pot conduce de oriunde, sperând să folosească veniturile pentru a-și finanța noua viață în străinătate.

Sophie a spus că au reușit să cumpere locuința integral cu banii obținuți din vânzarea afacerii soțului ei.

Datorită originilor italiene, Sophie a descoperit că este eligibilă pentru cetățenie, astfel încât cuplul se implică total în noua lor viață.

În timp ce finalizează procesul de cetățenie, intenționează să aplice pentru o viză de studiu pentru a continua să învețe italiana după ce se mută.

După trei ani de muncă pentru a-și transforma visul într-o realitate, cuplul plănuiește să se mute definitiv până la sfârșitul anului.

„Ne pregătim pentru asta de peste trei ani, așa că în sfârșit ne simțim gata să facem pasul”, a spus ea. „Planul nostru pe termen lung este să ne mutăm în Italia după obținerea cetățeniei. Ni s-a părut momentul potrivit să facem următorul pas. Plănuim să ne mutăm cu cei doi câini ai noștri. Pentru că locuința este deja renovată, în prezent o pregătim pentru a fi listată pe Airbnb până când ne vom muta acolo”.

În ceea ce privește proprietatea din Australia, nu au de gând să o păstreze. „Plănuim să vindem casa din Australia. Pentru noi, personal, faptul că nu avem credit ipotecar și simplificarea vieții pare decizia corectă”, a explicat Sophie.

După ce se vor stabili în Italia, soții speră să investească în mai multe proprietăți.

„Ne-ar plăcea ca, în viitor, să cumpărăm o casă de renovat în Toscana, să o renovăm noi și eventual să o închiriem ca locuință de vacanță”, a spus Sophie.

Pentru australienii care vor să cumpere proprietăți în Italia, ea recomandă: „Documentați-vă bine și găsiți un agent imobiliar bun, care înțelege procesul local. Una dintre cele mai dificile părți este alegerea zonei, întrucât există atât de multe locuri frumoase. Este important și să decideți ce nu sunteți dispuși să negociați, lucruri precum distanța față de aeroport, magazine și gări. Și chiar dacă nu aveți origini italiene, australienii pot cumpăra proprietăți și pot aplica pentru vize. Poate că nu este cel mai simplu proces, dar dacă vă doriți cu adevărat, este absolut posibil”.