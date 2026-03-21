Emirul Dubaiului e atât de bogat, încât are un Boeing 747 pentru a-și transporta prețioșii cai de curse. Cum arată un astfel de zbor

Emirul Dubaiului e atât de bogat, încât are un Boeing 747 pentru a-și transporta prețioșii cai de curse. FOTO: Captură video Youtube

Emirul Dubaiului este atât de bogat încât deține un avion Boeing 747 nu pentru uz personal, ci special adaptat pentru a-și transporta caii de curse în întreaga lume. La bord, animalele sunt însoțite de veterinari și îngrijitori, au așternuturi speciale, iar piloții au grijă să decoleze și să aterizee lin ca să nu-i sperie.

Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum are un Boeing 747 care nu transportă șefi de stat și nici nu este amenajat luxos. Avionul este dedicat exclusiv transportului cailor săi. Un zbor recent peste Atlantic, către Miami, arată clar dimensiunea impresionantă a activităților sale, scrie Luxuwy Launches.

Aeronava, operată de Dubai Air Wing, este un Boeing 747-400F de marfă. A intrat în flotă în 2010, însă a fost construită în 1999 și a zburat inițial pentru Singapore Airlines Cargo, apoi pentru Great Wall Airlines.

Astăzi, avionul are un aspect simplu, în culori alb și albastru, fiind mai degrabă un avion utilitar decât unul de paradă. Cu toate acestea, transportă unele dintre cele mai valoroase și atent gestionate „mărfuri” din aviație.

Pentru a înțelege de ce un lider dedică un avion uriaș cailor, trebuie înțeles sistemul pe care îl deservește. Afacerea cu cai de curse a șeicului Mohammed, desfășurată sub numele Godolphin, nu este un simplu hobby. Este o afacere extinsă pe mai multe continente, de la Newmarket la Kentucky, din Dubai până în Australia și Japonia, cu mii de cai implicați în antrenament, reproducere și competiții.

Pasiunea sa pentru cai datează dinaintea bogăției aduse de petrol, din perioada în care trăia în zona Jumeirah. Astăzi, această rețea a adunat peste 9.000 de victorii în întreaga lume și implică investiții de zeci de milioane de euro într-un singur sezon.

Avionul Boeing 747 este, practic, extensia aeriană a acestui sistem. Atunci când caii trebuie transportați între continente, între baze de antrenament sau către competiții importante din SUA, ei nu sunt tratați ca simple bunuri.

Sunt transportați ca active de mare valoare, care necesită viteză, precizie și control total. Un zbor recent către Miami se înscrie în această logică, Florida fiind un punct important pentru antrenamente și competiții. De altfel, avionul a transportat în trecut zeci de cai pe distanțe lungi, inclusiv un lot de 41 de cai din Sydney către Dubai. Ceea ce pare neobișnuit este, de fapt, rutină pentru o astfel de operațiune.

Cum arată un zbor cu cai la 12.000 de metri altitudine

Ideea unui „avion pentru cai” poate sugera un grajd permanent în aer, însă realitatea este mai tehnică și bine organizată. Aeronava rămâne, de fapt, un avion de marfă standard, iar adaptările se fac prin echipamente speciale și proceduri stricte.

Caii sunt transportați în boxe speciale. Acestea sunt proiectate conform standardelor internaționale și pot fi instalate sau scoase după nevoie. Spațiul dintre boxe este calculat atent pentru ventilație, iar sistemele avionului sunt reglate pentru a menține temperatura, umiditatea și nivelul de oxigen optime.

Totul este gândit pentru siguranța animalelor, de la rampe antiderapante până la așternuturile din boxe. Îngrijitorii călătoresc alături de cai, iar veterinarii monitorizează constant starea acestora, pentru a preveni problemele de sănătate care pot apărea în timpul transportului.

Inclusiv modul în care este pilotat avionul se schimbă. Rulajul este mai lin, urcarea mai graduală, iar aterizările sunt controlate cu atenție pentru a reduce mișcările bruște. Timpul petrecut la sol este redus la minimum, deoarece întârzierile pot crește riscurile pentru animale.

În lumea șeicului Mohammed, unde fiecare cal este extrem de valoros, capacitatea de a-i transporta rapid și în siguranță peste oceane nu este un moft, ci o necesitate.