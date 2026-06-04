Fluturi vii, lapte matern sau acte de divorț: cele mai bizare descoperiri din mașinile Uber. Lista cu obiecte ciudate uitate de clienți

O tânără e pasager într-o mașină condusă de un șofer de ridesharing. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O brățară electronic de monitorizare, un feliator de carne, lapte matern și un pachet cu fluturi vii par începutul unei glume neobișnuite. În realitate, acestea sunt doar câteva dintre obiectele care au ajuns în topul celor mai bizare lucruri uitate de pasageri în mașinile companiei de ridesharing Uber, potrivit BBC.

Compania de ride-sharing a publicat ediția aniversară a raportului său anual Lost & Found Index, care analizează obiectele pierdute de utilizatori și evidențiază cele mai neobișnuite descoperiri din ultimul an. Raportul include categorii dedicate celor mai ciudate obiecte uitate, celor mai frecvent pierdute bunuri, celor mai uituce orașe și tendințelor observate de-a lungul anilor.

În ediția din acest an, New York City a fost desemnat „cel mai uituc oraș” din Statele Unite, în timp ce duminica a fost identificată drept ziua în care pasagerii uită cel mai des diverse obiecte în mașini.

„Capsulă a timpului”

Anul 2026 marchează cea de-a zecea aniversare a raportului Lost & Found Index. Cu această ocazie, Uber a realizat și o retrospectivă a tendințelor care au definit ultimul deceniu.

Potrivit companiei, indexul a devenit o adevărată capsulă a timpului. De la AirPods, care au devenit un accesoriu de zi cu zi, la cardurile de vaccinare și măștile de protecție care au dominat anul 2021, până la apariția medicamentului Ozempic pe banchetele din spate în 2025 și a popularelor păpuși Labubu în acest an, obiectele uitate reflectă schimbările culturale și tendințele fiecărei perioade.

Uber este cea mai utilizată aplicație de ride-sharing din Statele Unite, depășindu-și semnificativ concurenții. Potrivit unei analize realizate în 2024 de firma Bloomberg Second Measure, compania deține 76% din piața americană de ride-sharing.

Popularitatea platformei se traduce și printr-un volum uriaș de obiecte raportate ca pierdute. Numai în ultimul an, peste un milion de telefoane mobile au fost declarate uitate în vehiculele Uber.

Proteze dentare, cârnați de rață sau imagini cu Iisus

Printre cele mai neobișnuite obiecte incluse în categoria „50 cele mai unice obiecte pierdute” se numără documente de externare de la Spitalul George Washington, o fotografie texturată cu o imagine a lui Iisus decorată cu pietricele strălucitoare, aproape un kilogram de bomboane Gushers cu aromă de zmeură albastră, o pereche de proteze dentare parțiale învelite într-un șervețel, aproximativ nouă kilograme de cârnați din carne de rață, implanturi pelvine, un ochi protetic pentru copii și o fotografie de grup cu Donny Osmond.

În ceea ce privește tendințele ultimului an, cele mai frecvent întâlnite categorii de obiecte neobișnuite uitate au fost vape-urile și țigările electronice, păpușile LaBuBu, diverse tipuri de lucrări dentare – inclusiv grilaje și fațete aurii – precum și sandalele Crocs.

Cele mai bizare obiecte uitate în mașină de clienții Uber, în ultimii 10 ani

Uber a publicat și lista celor mai bizare obiecte uitate în fiecare an de la lansarea indexului:

• 2017 – un homar

• 2018 – acte de divorț

• 2019 – un cap de somon

• 2020 – un șnur cu mesajul „virginity rocks”

• 2021 – un tablou de mari dimensiuni cu Kate Middleton

• 2022 – 500 de grame de caviar

• 2023 – un pudel toy, raportat prin mesajul „CÂINELE MEU ESTE ÎN MAȘINĂ!!!”

• 2024 – un posterior fals

• 2025 – un iepure împăiat

• 2026 – un acvariu de aproximativ 284 de litri

Totodată, compania a anunțat lansarea unui nou proces de raportare a obiectelor pierdute în aplicațiile sale. Acesta urmează să fie implementat la nivel național până la sfârșitul anului.