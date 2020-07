Fabulos! Acestea sunt cele mai amuzante mesaje din Cimitirul Vesel de la Săpânța. Ce scrie pe crucea fondatorului

În anul 1935 a apărut primul epitaf din Cimitirul Vesel de la Săpânța. Cimitirul a fost fondat de Stan Ioan Pătraș, un artist popular, sculptor, poet și pictor. Astăzi, ineditul cimitir este monument cultural protejat de UNESCO.

Care sunt cele mai amuzante mesaje de pe crucile de la Săpânța

Multe dintre mesajele de pe crucile de la Săpânța spun felul în care și-au pierdut viața cei înhumați acolo sau rezumă felul în care și-au trăit viața, potrivit Shtiu.ro.

„Sub aceasta cruce grea, zace biata soacra-mea, trei zile de mai traia zaceam eu si cetea ea. Voi care treceti pa aici incercati sa n-o treziti ca acasa daca vine iara-i cu gura pa mine, da asa eu m-oi purta ca-napoi n-a inturna. Stai aicea, draga soacra-mea”

„Cât în lume am trăit, am fost un bun tractorist. Și la câmp și la pădure, am servit pe toată lume. Dragi fete și-al meu fecior, mult v-am fost de ajutor, dar noroc nu am avut eu să vă ajut mai mult că moartea nu m-o lăsat, tânăr în pământ m-o băgat”

„Aci eu ma odihnesc/Pop Grigore ma numesc/Mie mi-a placut tractorul/Cu sticla sa-mi astampar dorul/Am trait tot suparat/Ca tata de mic m-a lasat/Poate asa a fost soarta mea/Tanar sa-mi las viata/Moarte, tanar ma luai/La 33 de ai”

Ce scrie pe crucea lui Stan Ioan Pătraș, fondatorul cimitirului

„De cu tânăr copilaș

Io am fost Stan Ion Pătraș,

Să mă ascultați oameni buni

Ce voi spune nu-s minciuni.

Câte zile am trăit

Rău la nime n-am dorit,

Dar bine cât am putut

Orișicine mi-a cerut.

Vai săracă lumea mea

Că greu am trăit în ea

De la paisprezece ani

Trebuia să câștig bani

La lucru greu de pădure

Cu țapin și cu săcure.

Tata -n război a plecat

Înapoi n-o înturnat.

Trei copii noi am rămas

În lume cu greu năcaz.

Vrut aș fi să mai trăiesc

Și planul să mi-l plinesc.

Din șaizeci și nouă țări

M-au vizitat până ieri.

Din conducători de stat

Foarte mulți m-au vizitat

Și de acum când or veni

Pe mine nu m-or găsi.

Și le doresc la toți bine

Care au fost pe la mine

Că viața o lăsai

La 69 de ani.

Crucea mea când s-a lucrat

Care eu mi-am comandat

Doi elevi ce-au învățat

Mi-au făcut lucru pe plac:

Turda Toader, Stan Vasile

Dumnezeu Sfântu să-i ție”.