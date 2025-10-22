Fenomen extrem de rar, surprins în imagini spectaculoase. Fulgere roșii au apărut pe cer într-o ”coincidență perfectă”

Mai mulți fotografi din Noua Zeelandă au surprins imagini cu fulgere roșii. FOTO Profimedia Images

Mai mulți fotografi din Noua Zeelandă au surprins imagini cu fulgere roșii, unul dintre cele mai rare fenomene luminoase din lume, în care străluciri roșii aprinse apar brusc pe cer, scrie The Guardian.

Fotograful neozeelandez Tom Rae și colegii săi spanioli, Dan Zafra și José Cantabrana, plecaseră pe 11 octombrie să fotografieze Calea Lactee deasupra stâncilor de lut Ōmārama, pe Insula de Sud, când au fost martorii neașteptați ai acestui eveniment spectaculos.

Cei trei credeau că vor fi norocoși dacă vor prinde o seară senină, însă noaptea lor s-a transformat într-una „de neuitat”, a declarat Rae pentru The Guardian.

Red Sprites & the Milky Way ⚡️



? Tom Rae ?New Zealand pic.twitter.com/3LpI8uK7k7 — Aleix Roig (@astrocatinfo) October 17, 2025

Cantabrana a sugerat că ar putea asista la un spectacol de fulgere roșii, după ce a observat o furtună formându-se la orizont, povestește Rae. „Verifica fișierele pentru o panoramă cu Calea Lactee și a descoperit că surprinsese fulgere roții”, a spus el. „Mie și lui Dan pur și simplu nu ne venea să credem, am început să țipăm, să râdem și să ne agităm în întuneric.”

Fulgerele roșii sunt descărcări electrice în atmosfera superioară, generate de furtuni. Spre deosebire de fulgerele obișnuite, care se propagă spre sol, fulgerele roșii se îndreaptă în sus, către straturile superioare ale atmosferei, formând structuri care pot semăna cu meduze.

An incredible photo of a red sprite taken from the ISS pic.twitter.com/lLL42w4M1n — Curiosity (@MAstronomers) October 9, 2025

Prima fotografie a unui astfel de fenomen a fost realizată accidental în 1989, de o echipă de la Universitatea din Minnesota. Fulgerele roșii durează doar o milisecundă, fiind rareori vizibile cu ochiul liber, însă Rae a avut noroc. „Priveam exact în direcția în care s-a produs unul, o coincidență perfectă, mă uitam în locul potrivit al cerului și am văzut o scurtă străfulgerare roșie”, a spus el.

Nicolas Escurat captured videos of red sprites, which are massive electrical discharges that happen way above thunderstorm cloudspic.twitter.com/BfshZrshj2 — Curiosity (@MAstronomers) October 19, 2025

Pentru Rae, un fotograf premiat specializat în peisaje nocturne, a fost un vis devenit realitate. „Ai impresia că vezi ceva ireal, e un fenomen aproape eteric... are o nuanță de roșu profund care durează o fracțiune de secundă, dar este fascinant de privit.”

Surprinderea unui astfel de fenomen necesită o stăpânire tehnică avansată, cunoștințe științifice și o doză de creativitate, a explicat fotograful. „Este un tip de fotografie complex, dar extrem de satisfăcător.”

Zafra a descris acea noapte drept una dintre cele „mai extraordinare” din viața sa. „Am putut vedea Calea Lactee strălucind deasupra orizontului, în timp ce uriașe unde roșii de lumină dansau deasupra unei furtuni aflate la sute de kilometri distanță”, a povestit el.

Din câte știe, nu există alte imagini care să surprindă fulgere roșii și Calea Lactee din emisfera sudică în același cadru. „A fost unul dintre acele momente când îți dai seama că ești martorul a ceva ce probabil nu vei mai vedea niciodată în viață.”