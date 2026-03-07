Record de 105 medalii pentru România, la o competiție internațională de vinuri: Cele de aur sunt mai multe decât în 10 ani adunați

Vinurile românești au obținut record istoric de medalii la ediția de primăvară 2026 a unui concurs internațional. Sursa foto: Mundus Vini

Vinurile românești au obținut cel mai bun rezultat din istorie la competiția internațională Mundus Vini, în cadrul ediției de primăvară din 2026. România a câștigat un total de 105 medalii, dintre care 5 Mari Medalii de Aur, 65 de medalii de Aur și 35 de medalii de Argint, potrivit platformei independente de promovare a vinului românesc, Wines of Romania.

Rezultatul reprezintă un record absolut pentru România în cadrul competiției și confirmă evoluția rapidă a industriei vinului din ultimii ani.

La ediția Spring Tasting 2026, peste 5.000 de vinuri din întreaga lume au fost evaluate, exclusiv prin degustare oarbă, de un juriu format din 150 de specialiști din peste 25 de țări, ceea ce conferă o greutate importantă premiilor obținute de producătorii români.

Cinci Mari Medalii de Aur pentru vinurile românești

Distincția Marea Medalie de Aur este acordată vinurilor care depășesc pragul de 95 de puncte în degustarea oficială. În 2026, România a obținut cinci astfel de premii:

Patima Fetească Neagră 2021 – Crama DeMatei / Vintruvian Estates

Strunga Terroir Merlot 2023 – Crama Strunga

Constantin Premium Red Blend 2018 – Crama Gîrboiu

Constantin Premium Red Blend 2017 – Crama Gîrboiu

Tectonic Rezerva Cuvée Roșu 2023 – Crama Gîrboiu

Potrivit specialiștilor, numărul de Mari Medalii de Aur obținute în 2026 este mai mare decât totalul din ultimul deceniu, o performanță care arată maturizarea vinului românesc pe piața internațională.

Distincții speciale „Best of Show”

Pe lângă medalii, trei vinuri românești au primit și titluri speciale „Best of Show”, acordate celor mai bune vinuri din anumite categorii sau piețe:

Best of Show Romania Red: Patima Fetească Neagră 2021 – Crama DeMatei / Vintruvian Estates

Patima Fetească Neagră 2021 – Crama DeMatei / Vintruvian Estates Best of Show Romania White: Grand Reserve Rhein Riesling 2009 – Jidvei

Grand Reserve Rhein Riesling 2009 – Jidvei Best of Show Romania White in Retail Markets: Speis & Trank Pinot Grigio/Fetească Albă – Cramele Recaș

Aceste premii evidențiază nu doar calitatea vinurilor, ci și potențialul lor comercial pe piețele internaționale.

Soiurile românești, apreciate în degustare oarbă

Un aspect important al competiției Mundus Vini este faptul că jurizarea are loc exclusiv în degustare oarbă, ceea ce înseamnă că jurații nu cunosc țara de origine, producătorul sau regiunea vinului.

În aceste condiții, soiurile autohtone românești, precum Feteasca Neagră sau Feteasca Albă, sunt evaluate direct în competiție cu marile soiuri internaționale și ajung tot mai des la Medalii de Aur și Mari Medalii de Aur.

„Faptul că soiuri autohtone românești sunt medaliate tot mai des cu Aur și Mare Medalie de Aur, în degustare în orb, arată că și-au câștigat locul în marea ligă a vinului mondial. Nu sunt apreciate pentru că sunt rare, ci pentru că sunt competitive prin calitate”, a declarat Marinela Ardelean, singurul jurat român la această ediție.

Merlot-ul românesc, una dintre revelațiile ediției

Pe lângă soiurile autohtone, Merlot-ul românesc s-a remarcat puternic la ediția din 2026. România a obținut patru Mari Medalii de Aur pentru vinuri care includ Merlot, unul dintre cele mai cultivate soiuri din țară.

Unul dintre producătorii care s-a evidențiat a fost Crama Gîrboiu, care a obținut 21 de medalii, inclusiv trei Mari Medalii de Aur pentru cupaje ce conțin Merlot.

„Merlot-ul din România chiar face furori la această ediție. Vorbim despre un soi internațional, iar faptul că vinuri produse la noi primesc Mari Medalii de Aur arată că se compară direct cu etichete din Franța, Italia sau Spania și reușesc să iasă în față”, a precizat Marinela Ardelean, singurul jurat român la această ediție Mundus Vini.

Evoluția vinului românesc în ultimii ani

Performanța din 2026 confirmă o tendință ascendentă constantă pentru vinurile românești. Dacă în perioada 2015–2017 România obținea aproximativ 16–19 medalii pe an, în ultimii ani numărul distincțiilor a crescut puternic.

Din 2024, România depășește frecvent 100 de medalii anual la Mundus Vini, iar în 2026 acest prag a fost atins încă de la prima ediție a competiției.

Potrivit specialiștilor, rezultatele sunt legate de investițiile consistente în vii și crame, utilizarea tehnologiilor moderne și participarea constantă la competiții internaționale, care au transformat vinul românesc într-un competitor tot mai vizibil pe piețele externe.

Competiția Mundus Vini, fondată în Germania în 2001, este una dintre cele mai importante din lume și are loc de două ori pe an, reunind mii de vinuri evaluate în degustare oarbă de experți internaționali.