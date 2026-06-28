Flaviu a parcurs singur aproape 2.800 de kilometri cu caiacul pe Dunăre, din Germania la Sulina, ca să transmită un mesaj

Flaviu a parcurs singur aproape 2.800 de kilometri cu caiacul pe Dunăre, din Germania la Sulina, ca să transmită un mesaj. FOTO Facebook

Un arădean a parcurs singur aproape 2.800 de kilometri cu caiacul pe Dunăre, în cadrul unui proiect manifest de diplomaţie sportivă, şi va ajunge duminică la Sulina, cu 24 de ore înainte de Ziua Internaţională a Dunării.

Arădeanul Flaviu Hoţopan, sociolog de profesie şi antreprenor, a fost secretarul Federaţiei Române de Kaiac-Canoe şi se declară sportiv amator, iar la Tulcea a ajuns sâmbătă, de Ziua internaţională a pescarului.

"A fost un parcurs fără evenimente deosebite, pentru că m-am pregătit pentru orice situaţie posibilă, drept pentru care nu au fost probleme care să mă pună în dificultate. Am avut parte de una dintre cele mai frumoase experienţe şi nu mă aşteptam ca în 28 de zile să am parte de atâtea bucurii", a declarat, pentru Agerpres, Flaviu Hoţopan.



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El a spus că şi-ar fi dorit să parcurgă traseul într-un timp mai scurt, însă nu a reuşit acest lucru din cauza debitului foarte mic al Dunării.



"Nu vreau să vorbesc despre Dunăre, pentru că mi-a lăsat nişte - să le spunem - pete în memorie. Sunt segmente din Dunăre unde normele de mediu nu au legătură cu ce se întâmplă şi la noi, şi în alte ţări. Vreau să iau partea frumoasă a Dunării", a mai spus Flaviu Hoţopan.



Pentru fostul secretar general al Federaţiei Române de Kaiac-Canoe, acesta este cel de-al doilea proiect de gen, după cel din anul 2018, atunci când a parcurs acelaşi traseu, dar împreună cu alţi sportivi.



"Scopul iniţial a fost un proiect manifest de diplomaţie sportivă care să scoată în evidenţă lipsa tot mai mare a oamenilor care sunt demni de urmat. (...) În contextul geopolitic delicat de astăzi, în care se vorbeşte aproape exclusiv despre războaie, conflicte militare, crize economice, instabilitate şi bugete de apărare, sportul şi cultura par să fi fost împinse în plan secund. Eu cred că viaţa noastră socială trebuie să continue şi că Europa nu trebuie definită doar prin teamă, conflict şi suferinţă", a subliniat Hoţopan.



În cadrul proiectului "Black to Black: de la Pădurea Neagră din Germania până la Marea Neagră în România", el a plecat din Germania pe data de 1 iunie, iar duminică va ajunge la Sulina, singurul oraş de la gurile Dunării.