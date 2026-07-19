Salariu de 3.600 de euro pe lună și bani pentru locuință. Cum poți aplica pentru postul disponibil pe o insulă din Europa

2 minute de citit Publicat la 13:18 19 Iul 2026 Modificat la 13:18 19 Iul 2026

Persoanele care și-ar dori să lucreze în Komiza, un pitoresc oraș pescăresc de pe insula croată Vis, se pot înscrie la un concurs pentru ocuparea unui post cu un salariu brut de 3.600 de euro pe lună. FOTO: Getty Images

Persoanele care și-ar dori să lucreze în Komiza, un pitoresc oraș pescăresc de pe insula croată Vis, mai au câteva zile la dispoziție ca să se înscrie la un concurs pentru ocuparea unui post cu un salariu brut de 3.600 de euro pe lună. Angajatorul oferă și o subvenție lunară de 400 de euro pentru plata locuinței.

Geoparcul Arhipelagul Vis a scos la concurs postul de director executiv, funcția putând fi ocupată atât de o femeie, cât și de un bărbat, scrie slobodnadalmacija.hr.

Organizația caută o persoană care să preia responsabilitatea pentru dezvoltarea Geoparcului Mondial UNESCO Arhipelagul Vis, aflat pe insula Vis, o zonă cu un patrimoniu geologic, natural și cultural deosebit.

Statutul de Geoparc Mondial UNESCO nu reprezintă doar o recunoaștere internațională prestigioasă. Scopul acestuia este de a lega patrimoniul geologic, natural și cultural de viața locuitorilor și de a crea noi oportunități pentru dezvoltarea durabilă a comunității, educație, economie locală, turism responsabil și cooperare internațională.

Reprezentanții organizației subliniază că nu este vorba despre un loc de muncă obișnuit, ci despre o oportunitate pentru cineva care poate contribui, prin experiență, cunoștințe și viziune, la dezvoltarea insulei Vis.

Viitorul director va trebui să consolideze colaborarea dintre orașele Vis și Komiža, locuitori, asociații, antreprenori, instituții științifice și de învățământ, precum și parteneri internaționali.

Este căutată o persoană responsabilă, motivată și cu inițiativă, care să coordoneze activitatea geoparcului, echipa și proiectele sale. Printre atribuții se numără dezvoltarea unor noi parteneriate, identificarea surselor de finanțare și întărirea poziției Arhipelagului Vis în rețeaua mondială a geoparcurilor UNESCO.

Locuința este subvenționată

Locul de muncă se află în Komiza, pentru o durată de patru ani. Perioada de probă este de șase luni.

Salariul brut oferit este de 3.600 de euro pe lună, la care se adaugă o subvenție lunară de 400 de euro pentru acoperirea cheltuielilor cu locuința.

Candidaturile pot fi depuse până pe 22 iulie 2026, la ora 23.59. Informațiile despre condițiile de participare, responsabilitățile postului și documentele necesare sunt disponibile în anunțul oficial al concursului.

Un alt angajator din Komiza caută personal

O altă companie din localitate, Centrul Nautic Komiza, caută o persoană care să se ocupe de întreținerea și repararea clădirilor, spațiilor publice și echipamentelor pe care le administrează.

"Avem nevoie de personal și căutăm o persoană responsabilă, harnică și pricepută pentru diferite activități de întreținere a clădirilor, spațiilor publice și echipamentelor administrate de Centrul Nautic Komiza", se arată în anunț.

Activitatea presupune efectuarea unor lucrări mai mici de construcții, lăcătușerie și tâmplărie, precum și a altor reparații asemănătoare. Viitorul angajat se va ocupa și de întreținerea spațiilor verzi, montarea și repararea echipamentelor, pregătirea evenimentelor și intervențiile necesare după furtuni sau alte situații de urgență.

Pentru acest post este oferit un salariu brut de 2.100 de euro pe lună. Candidații trebuie să aibă cel puțin o calificare profesională de bază, minimum un an de experiență în activități identice sau similare, permis de conducere categoria B, cazier judiciar fără antecedente și o stare generală de sănătate corespunzătoare.

Dosarul trebuie să conțină toate documentele prevăzute în anunțul de angajare. Înscrierile sunt deschise până pe 21 iulie, iar informațiile complete pot fi consultate pe site-ul Centrului Nautic Komiza.