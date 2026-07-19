Un startup bazat pe AI a cumpărat o aplicație care îi ajută pe parteneri să rămână împreună. Cum funcționează

<1 minut de citit Publicat la 10:00 19 Iul 2026 Modificat la 10:00 19 Iul 2026

Aplicația ajută cuplurile să rămână împreună / sursă foto: Getty Images

Un startup specializat în intimitate bazat pe inteligență artificială a achiziționat o aplicație care ajută cuplurile să rămână împreună, potrivit Business Insider.

Arya este un startup specializat în wellness în relații, bazat pe inteligență artificială. CEO-ul startup-ului, Offer Yehudai, a anunțat recent că a achiziționat Flamme, o aplicație cu activități pentru cupluri, care include chestionare și chestionare pentru atingerea obiectivelor de viață.

Potrivit acestuia, cele două aplicații se vor completa reciproc.

„Flamme este orientată spre comunicarea de zi cu zi și activități care îi apropie pe parteneri, în timp ce Arya se concentrează pe intimitatea emoțională și fizică”, a explicat acesta.

Spre deosebire de aplicațiile de dating, care își pierd utilizatorii atunci când aceștia își găsesc un partener, fondatorii celor două startup-uri cred că aplicațiile dedicate relațiilor au șanse mai mari să rămână relevante pe termen lung.

„Dacă o aplicație de dating își face bine treaba, utilizatorii pleacă. Tocmai acesta este modelul de afaceri care le creează probleme”, spun reprezentanții companiei.

Arya combină inteligența artificială cu sfaturile oferite de consilieri specializați în relații și pune la dispoziția utilizatorilor atât recomandări personalizate, cât și produse menite să îi ajute să își îmbunătățească viața de cuplu.