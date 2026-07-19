Este report de opt milioane de euro la Loto 6/49 Sursa foto: Getty Images

Un report de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, la tragerea de duminică, a anunţat Loteria Română.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 19.455 de câştiguri în valoare totală de peste 2,06 milioane de lei.



La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,23 milioane de lei (peste 617.200 euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 441.800 de lei (peste 84.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este un report de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro). La Super Noroc la categoria I este un report în valoare de peste 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).