Florentin Corbeanu, poliţistul culturist devenit campion naţional

Toamna trecută, Floretin Corbeanu a câştigat Cupa României şi atunci a devenit campion naţional la categoria lui.

Tot anul trecut a obţinut locul 8 la Campionatul Mondial de Culturism din Spania. Anul acesta, tocmai a luat din nou locul întâi la categoria Men Physique la Campionatul Naţional de la Sibiu.

Acum se pregăteşte pentru campionatul Balcanic şi cel European, ambele luna aceasta.

''Este foarte greu. Sunt trei competiţi în această lună. A fost Campionatul Naţional la Sibiu. Urmează în acest weekend Balcaniada la Severin şi la mijlocul lui septembrie este Campionatul European în Spania. Această pasiune o am de foarte mult timp, din tinereţe, din anii '90. În '91 am mai fost o dată campion naţional la culturism la juniori, după care am mai rărit antrenamentale, întemedind o familie, a venit Şcoala de Poliţie (...) Am cochetat tot timpul cu sala de sport. Dieta este foarte complicată, dar îi fac faţă, iar sportul nu îmi afectează activitatea profesională'', spune Florentin Corbeanu.