Plantele Crăciunului. Cum să iți împodobești casa de sărbători folosind decorațiuni vii

Aceste plante și flori de iarnă vin cu frunze veșnic verzi și flori de decembrie, iar unele chiar vor prosperă atunci când sunt cultivate în interior, în lunile reci. Pot decora cu succes masa de Crăciun, șemineul, holul de la intrare, scările, biroul, sau spațiul din jurul bradului. Ele se pot transforma chiar și în cadouri minunate, pentru cei dragi!

Crăciunița sau Floarea Crăciunului

În perioada Crăciunului, aceste plante sunt pată de culoare perfectă pentru masă festivă. În această perioada, se găsesc în depozitele importatorilor de flori, piete, centrele comerciale și florarii.

Cu toții le știm pe cele roșii, dar mai puțini știu că Poinsettia poate fi și roz sau crem. Crăciunițele au devenit cele mai vândute flori din întreagă lume.

Crăciunițele trebuie să fie udate moderat. Udarea excesivă poate cauza mucegairea rădăcinilor plantei, această pierzându-și frunzele. Este indicat să udați pământul doar atunci când acesta este uscat. Cu toate acestea, asigurați-va că nu se usucă complet. Apă trebuie să fie la temperatura camerei.

Dacă Crăciuniță începe să-și piardă frunzele este semna că a i s-a pus prea multă apă și că rădăcinile încep să putrezească. În această situație, nu trebuie să-i mai puneți apă o perioada. După ce pământul s-a uscat complet începeți să udați Crăciuniță moderat.

Crăciunița este cunoscută sub mai multe denumiri: Poinsettia sau Euphorbia pulcherrima, Floarea Craciunului sau Steaua Craciunului

Helleborus niger sau Trandafirul Crăciunului

Trandafirii Crăciunului sunt caracterizaţi de florile delicate, de culoare albă sau, uneori, roz aprins. Aceștia intră în categoria plantelor cu frunze verzi tot anul Pentru că planta înfloreşte iarna şi sfidează frigul, a fost întotdeauna considerată un simbol al speranţei.

Deși, popular, sunt numiți "trandafiri", aceștia nu fac parte din familia Rosaceae, ci din familia Ranunculus.

Helleborus trebuie să aibă un ghiveci suficient de mare, aşezat într-un loc răcoros şi trebuie udat în mod constant. După înflorire, se poate planta în grădină, îi puteţi face loc pe un balcon sau pe o terasă aflată la umbră. Dacă doriţi să-l ţineţi în casă, aşezaţi plantele pe un pervaz protejat de razele directe ale soarelui.

Helleborus este, de fapt, o plantă otrăvitoare. Prin urmare, trebuie să vă spălaţi pe mâini după ce atingeţi aceste plante sau să purtaţi mânuşi când umblaţi cu ele. Nu trebuie să vă faceţi griji în legătură cu animalele de companie, întrucât plantele nu le fac rău câtă vreme nu mănâncă rădăcinile otrăvitoare.

Din cauza efectului său toxic, spânzul era utilizat şi în antichitate că plante medicinală pentru tratarea tulburărilor nervoase şi a bolilor mintale. În vechime, plantă era utilizată şi că armă chimică împotriva duşmanilor. Mai ales în regiunile rustice, spânzul era utilizat pentru prognoza vremii din anul următor.

Extractul de rădăcină de spânz era utilizat şi pentru producerea tutunului şi a prafului de strănutat. Din acest motiv, una dintre denumirile populare ale plantei este „iarbă-strănutătoare”.

Crăciunelul sau Cactusul Crăciunului

Sub denumirea stiințifică de Zygocactus-Schlumbergera, Cactusul Crăciunului se găsește peste tot în perioada sărbătorilor, cu un motiv întemeiat. Sunt plante suculente superbe, care pot trăi până la 100 de ani! Această plantă, atunci când este îngrijită corespunzător, va supraviețui timp de decenii.

Crăciunelul este o plantă ieftină și, asemenea surorilor din familia suculentelor, lipsită de pretenții! Are segmente de frunze interesante și flori abundente în tonuri de roz, somon, roz aprins, roșu intens, roz pal dar și alb.

Spre deosebire de alți cactuși, cactușii de Crăciun și rudele lor nu trăiesc în medii aride. De aceea, preferă un climat umed, nu unul uscat, deci este important să udați acești cactuși mai des decât majoritatea plantelor suculente.

Cactuții de Crăciun cresc bine în majoritatea ghivecelor, atâta timp cât pamantul se scurge bine. De aceea, asigurați-vă că ghivecele dvs. au găuri de drenaj.

Plantele trebuie păstrate în lumină puternică, indirectă. Se preferă o temperatură diurnă de 21° C) și o temperatură de seară de 15-18 ° C.

Vara, cactușii de Crăciun pot fi așezați într-un loc umbros din grădină sau într-o verandă neîncălzită până când temperaturile scad sub 10 ° C.

Există mai multe tipuri de Schlumbergera, toate fiind denumite popular „Cactus de Crăciun”, deși unele soiuri arată puțin diferit și înfloresc pe toată perioada anului.