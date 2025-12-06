Sucul de portocale influențează activitatea a mii de gene din celulele sistemului imunitar

O mare parte dintre aceste gene sunt implicate în reglarea tensiunii arteriale, în reducerea inflamației și în controlul metabolismului glucozei. Foto: Getty Images

Sucul de portocale este, pentru cei mai mulți dintre noi, o simplă parte obișnuită a micului dejun. Însă oamenii de știință spun că această băutură aparent banală are un impact mult mai mare asupra organismului decât ne-am fi imaginat, potrivit Euronews.

Mai exact, potrivit unui studiu recent, consumul regulat de suc de portocale modifică activitatea a mii de gene din celulele imunitare.

O mare parte dintre aceste gene sunt implicate în reglarea tensiunii arteriale, în reducerea inflamației și în controlul metabolismului glucozei, toate fiind procese-cheie pentru sănătatea inimii.

David C. Gaze, lector universitar în patologie chimică la University of Westminster, a explicat în The Conversation ce schimbări produce sucul de portocale în organism, folosindu-se de exemple din cercetări.

Scăderea activității genelor asociate inflamației și tensiunii arteriale

Potrivit acestuia, într-un studiu recent, adulților li s-a cerut să bea zilnic 500 ml de suc de portocale pasteurizat timp de două luni. După 60 de zile, gene legate de inflamație, precum NAMPT, IL6, IL1B și NLRP3, activate în perioade de stres, aveau o activitate redusă. Și gena SGK1, care influențează modul în care rinichii rețin sodiul, era mai puțin activă. Rezultatele se aliniază cu observațiile anterioare care arată că sucul de portocale consumat regulat scade tensiunea arterială la adulții tineri.

Potrivit cercetătorilor, aceste modificări mici, dar relevante, sugerează că sucul de portocale relaxează vasele de sânge, reduce inflamația și sprijină sănătatea cardiacă.

Proprietățile antioxidante și antiinflamatoare ale bioflavonoidului hesperidin din portocale sunt cunoscute de multă vreme. Noul studiu arată însă că procese precum tensiunea arterială, echilibrul colesterolului și metabolismul zahărului sunt influențate direct de acest compus natural.

Tipul de constituție al participanților a modificat și el reacțiile observate: genele legate de metabolismul grăsimilor au fost mai influențate la persoanele supraponderale, în timp ce genele asociate inflamației au suferit schimbări mai evidente la cei cu greutate normală.

Poate reduce rezistența la insulină și colesterolul

O analiză ce a reunit 15 studii controlate, cu un total de 639 de participanți, arată că sucul de portocale consumat regulat poate diminua rezistența la insulină și nivelul de colesterol LDL. Rezistența la insulină este un indicator major al prediabetului, iar colesterolul mărit crește riscul de boli cardiace.

Într-un alt studiu, realizat pe persoane supraponderale, câteva săptămâni de consum zilnic de suc de portocale au redus ușor tensiunea arterială sistolică și au crescut nivelul HDL, așa-numitul colesterol „bun”.

Deși schimbările pot părea modeste, efectele cumulate în timp pot avea un impact important asupra sănătății inimii.

Analizele metabolice arată că sucul de portocale influențează utilizarea energiei, comunicarea dintre celule și căile inflamatorii. După o lună, voluntarii care au băut suc de portocale roșii aveau niveluri mai mari de bacterii intestinale care produc acizi grași cu lanț scurt, compuși asociați cu o tensiune arterială sănătoasă și un nivel redus de inflamație.

Într-un studiu efectuat pe pacienți cu sindrom metabolic, sucul de portocale a îmbunătățit funcția endotelială, capacitatea vaselor de sânge de a se relaxa și dilata. O funcție endotelială mai bună este legată de un risc mai scăzut de infarct.

Chiar dacă unele studii nu au găsit modificări mari ale HDL sau trigliceridelor, tendința generală este clară: sucul de portocale reduce inflamația, sprijină circulația și îmbunătățește markerii de risc cardiovascular.

Un studiu realizat într-o fabrică de suc de portocale din Brazilia a descoperit că angajații aveau niveluri mai scăzute de apo-B, un marker care indică particulele ce transportă colesterolul și cresc riscul de infarct.