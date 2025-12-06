Un cercetător a izbucnit în lacrimi după o ce a făcut în junglă o descoperire pe care o aștepta de 13 ani

Planta nu mai fusese văzută în sălbăticie de mai bine de un deceniu. Foto: X / University of Oxford

Botanistul indonezian Septian Andriki a fost surprins stând aplecat și plângând în hotote după o descoperire rară, în inima pădurii tropicale din Sumatra. La doar câțiva metri distanță se afla o plantă ieșită parcă din altă lume, înflorită. Numele ei științific este Rafflesia hasseltii, potrivit abc.net.au.

„Când am văzut-o că începe să înflorească, pur și simplu am cedat”, a povestit Andriki, cunoscut drept Deki. „Rangerul a crezut că sunt posedat.”

Cei doi au mers aproape o zi întreagă alături de o întreagă echipă prin jungla deasă, în căutarea plantei, după un pont primit de la un ranger local.

„După 13 ani, o călătorie de 23 de ore, riscul atacurilor de tigru, telefonul aproape descărcat… nu mai puteam vorbi. Am izbucnit în plâns”, a spus Deki.

Chris Thorogood, director adjunct al Grădinii Botanice de la Oxford, a filmat momentul, iar imaginile au devenit rapid virale. Și asta deoarece planta nu mai fusese văzută în sălbăticie de mai bine de un deceniu.

Una dintre cele mai rare specii

Există zeci de specii de Rafflesia, cunoscută și ca „floarea cadavru” din cauza mirosului. Florile pot ajunge la un diametru de un metru și pot cântări peste 6 kilograme. Însă Rafflesia hasseltii este una dintre cele mai rare dintre ele.

„Foarte puțini au văzut-o vreodată și, pentru mine, este cea mai frumoasă”, a spus dr. Thorogood.

„Are un fel de alb cu pete roșii mari, iar pe dosul petalelor culorile sunt inversate, este incredibilă.”

Deki, care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții conservării și căutării florilor rare, a început să lucreze cu dr. Thorogood în timpul pandemiei. În 2021, cei doi au găsit mai multe specii de Rafflesia în expedițiile lor prin pădurea tropicală Sumatrană. Dar Rafflesia hasseltii le scăpa mereu.

Last week, Oxford Botanic Garden’s Chris Thorogood (@thorogoodchris1), working with local conservation hero Septian (Deki) Andriki and their local guide Iswandi, saw Rafflesia hasseltii in Sumatra.



Their expedition was supported by @brin_indonesia’s Joko Witono and… pic.twitter.com/QoBQY3kuLa — University of Oxford (@UniofOxford) November 27, 2025

O descoperire neașteptată

La începutul acestui an însă, un ranger din vestul Sumatrei le-a trimis o fotografie cu planta în stadiu incipient.

„Bobocii pot avea nevoie de până la nouă luni pentru a se maturiza”, a explicat Thorogood. „Când floarea se deschide, rămâne așa doar câteva zile, deci șansele unei întâlniri sunt extrem de mici.”

Zona era greu accesibilă și se afla „într-un loc unde trăiesc tigri și rinoceri”, a adăugat el.

„Cred că mai mulți tigri au văzut floarea asta decât oameni.”

Deki și dr. Thorogood au obținut totuși un permis special pentru a cerceta zona și au plecat împreună cu rangerul Iswandi în jungla periculoasă. Au găsit planta după 23 de ore, însă nu înflorise încă.

„Am fost foarte dezamăgit, după cât am mers”, a spus Deki.

Seara era aproape, iar Iswandi i-a avertizat că se află în habitatul tigrului de Sumatra. Dar Deki nu a vrut să renunțe.

„M-am apropiat și am zis: «Avem nevoie de o oră. Mai așteptăm puțin.»” Așa că au rămas acolo, atenți la posibile animale, dar cu speranța unei șanse unice.

O înflorire „magică”

Nu a trecut mult până când floarea a început să se deschidă în lumina lunii. „Este ceva ce nu se poate compara cu nimic”, a spus dr. Thorogood. „Stăteam acolo și priveam cum se deschide chiar în fața noastră.

A fost o experiență absolut magică, una pe care o voi purta cu mine toată viața.”

Deki a asemănat momentul cu nașterea copilului său. „Ciclul de viață al Rafflesiei durează nouă luni, ca un copil în pântec”, a spus el. „Sentimentul a fost ca atunci când mi-am văzut primul copil.”