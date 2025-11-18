Fosta soție a lui Justin Trudeau vorbește pentru prima oară despre relația acestuia cu Katy Perry: ”Îmi permit să fiu furioasă”

Fosta soție a lui Justin Trudeau vorbește pentru prima oară despre relația acestuia cu Katy Perry. FOTO: colaj X/Getty Images

Fosta soție a lui Justin Trudeau, Sophie Grégoire, a vorbit public despre viața după separarea de fostul premier canadian. Invitată recent în podcastul „Arlene is Alone”, discuția a atins și subiectul care ține atenția mediatică, respectiv relația lui Trudeau cu cântăreața Katy Perry, scrie CNN.

„Știi, suntem oameni și lucrurile ne afectează. Este normal”, a spus Grégoire. „Felul în care reacționezi este alegerea ta. Eu aleg să ascult muzica, nu zgomotul.”

Sophie Grégoire și Justin Trudeau au anunțat în august 2023 că se despart, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii: Xavier, Ella-Grace și Hadrien.

Relația dintre Trudeau și Katy Perry a atras atenția publicului în toamna anului trecut. În septembrie, cei doi au fost fotografiați de un trecător în timp ce se îmbrățișau, iar în octombrie au fost surprinși ținându-se de mână la cabaretul Crazy Horse din Paris, în preajma zilei de naștere a cântăreței.

Grégoire a recunoscut că este „foarte conștientă că multe lucruri din spațiul public pot declanșa reacții emoționale”. „Cum reacționez eu este decizia mea”, a adăugat ea. „Femeia care vreau să devin prin această experiență este, de asemenea, alegerea mea.”

Ea a subliniat și importanța validării propriilor emoții. „Îmi permit să fiu dezamăgită de cineva, îmi permit să fiu furioasă, tristă”, a spus Grégoire. „Și știu sigur, ca activist pentru sănătate mintală, cât de important este să simțim aceste emoții.”

La începutul podcastului, Grégoire a corectat-o pe Dickinson, care se referise la ea ca fiind „mamă singură”. „Nu sunt deloc o mamă singură”, a precizat ea. „Am un parteneriat cu un tată care are o dragoste profundă și este foarte prezent în viața copiilor noștri.”