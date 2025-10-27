Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. De ziua ei, cei doi au sărbătorit la Paris, la un spectacol de cabaret

Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. FOTO captură foto X

Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, atunci când îndrăgostiţii au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.

Pentru prima lor ieşire oficială, Katy şi Justin au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde paparazzi îi aşteptau cu nerăbdare în faţa localului.

Potrivit TMZ, după spectacol, cuplul a ieşit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit lui Katy o trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — ?avs (@favspopculture) October 26, 2025

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

La începutul acestei luni, TMZ a publicat fotografii cu cântăreaţa şi fostul prim-ministru canadian îmbrăţişându-se pe iahtul lui Katy, în timp ce se sărutau pasional în largul coastei Californiei.

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal. Justin a apărut apoi la unul dintre concertele lui Katy, tot în Montreal, în timpul turneului ei „Lifetimes”.

La acea vreme, Perry anunţase despărţirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom, cu o lună înainte. Trudeau s-a despărţit după 18 ani de căsătorie cu Sophie Grégoire în 2023. Ei au trei copii.

Născută şi crescută în California, Perry a fost nominalizată de 13 ori la premiile Grammy. Ea a contribuit la apariţia sunetului pop al anilor 2000, devenind rapid una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile datorită melodiilor sale. A lansat şapte albume de studio, dintre care cel mai cunoscut este „Teenage Dream”, din 2010. Albumul a produs cinci melodii care au ajuns pe locul 1, egalând recordul stabilit de albumul „Bad” al lui Michael Jackson din 1987.

Trudeau şi-a anunţat demisia la începutul anului, după ce aproape un deceniu s-a aflat la putere. Tatăl său, regretatul prim-ministru Pierre Trudeau, era celibatar când a devenit prim-ministru. A avut relaţii cu actriţele Barbra Streisand şi Kim Cattrall şi s-a căsătorit cu o femeie în vârstă de 22 de ani în timp ce era în funcţie, la vârsta de 51 de ani.