Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre pe iahtul cântăreței. Imaginile care confirmă idila dintre cei doi

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre pe iahtul cântăreței. Foto: X/Katy Perry Info

Cântăreața Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau nu se mai ascund. Cei doi au fost fotografiați în timp ce își arătau afecțiunea în public, la bordul iahtului artistei, Caravelle, aflat în largul coastei Santa Barbara, săptămâna trecută, scrie Fox News.

Într-o fotografie, Trudeau, în vârstă de 53 de ani, este surprins sărutând-o pe obraz pe interpreta hitului Dark Horse, în timp ce o ține în brațe. Într-un alt cadru, Perry, îmbrăcată într-un costum de baie de culoare închisă, este văzută sprijinindu-se afectuos de fostul lider canadian, care îi pune mâna pe șold.

Reprezentanții cântăreței nu au comentat până acum imaginile.

Katy Perry and Justin Trudeau were spotted together last month on KP's US$4 million yacht in Santa Barbara. pic.twitter.com/903DzXNaEj — Katy Perry Info (@KPPlayInfo) October 12, 2025

Zvonurile despre o posibilă relație între cei doi au început în iulie, când Perry și Trudeau au fost văzuți luând cina împreună la restaurantul Le Violon din Montréal, potrivit imaginilor publicate de TMZ. Martorii spun că cei doi au împărțit mai multe preparate, printre care și un fel cu homar, și s-au bucurat de câteva cocktailuri, fiind supravegheați discret de gărzi de corp. După cină, ar fi mers în bucătărie pentru a le mulțumi angajaților.

La scurt timp, Trudeau a fost văzut în public la concertul sold-out al lui Perry, susținut la Bell Centre din Montréal, alături de fiica sa de 16 ani, Ella-Grace. În înregistrările postate pe rețelele sociale, fostul premier apare zâmbind și cântând versurile piesei Dark Horse.

„E clar că e cel mai fericit din ultima vreme”, a scris un fan pe X. Altul a glumit: „Lider mondial ziua, visător adolescent noaptea”.

Noua idilă vine după despărțirea recentă a lui Katy Perry de actorul Orlando Bloom, cu care are o fetiță de patru ani, Daisy Dove. Cei doi și-au confirmat separarea în iulie, după mai bine de un deceniu de relație.

„Katy și Orlando au decis să se concentreze pe co-parenting și vor continua să fie văzuți împreună ca familie”, au transmis reprezentanții lor pentru revista People, subliniind că prioritatea comună rămâne creșterea fiicei „cu dragoste, stabilitate și respect reciproc”.

Surse apropiate cuplului au declarat că relația dintre Perry și Bloom a fost tensionată de luni întregi. „Aveau prea multe pe cap și tot mai puțin timp unul pentru celălalt. Când comunicarea lipsește, relația are de suferit”, a spus o persoană din anturajul lor.

Justin Trudeau s-a separat de fosta sa soție, Sophie Grégoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie.