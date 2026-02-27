Se testează un nou medicament de slăbit. Participanții s-au retras din studiu după ce au slăbit prea mult

După 68 de săptămâni de injecții săptămânale, cei care au primit doza maximă au pierdut, în medie, 28,7% din greutatea corporală. Foto: Getty Images

Un nou medicament experimental pentru slăbit, dezvoltat de compania americană Eli Lilly, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice tratamente pentru obezitate și diabet. Însă rezultatele spectaculoase vin la pachet cu o situație neașteptată: un număr semnificativ de participanți a renunțat la studiu, unii dintre ei invocând faptul că au slăbit prea mult, scrie nypost.com.

Într-un studiu clinic de fază 3, denumit „Triumph-4”, medicamentul retatrutide a fost testat pe 445 de persoane supraponderale sau obeze, care sufereau și de osteoartrită la genunchi. După 68 de săptămâni de injecții săptămânale, cei care au primit doza maximă de 12 mg au pierdut, în medie, 28,7% din greutatea corporală, adică peste 32 de kilograme. Participanții care au primit doza de 9 mg au slăbit în medie circa 29 de kilograme, echivalentul a 26,4% din greutatea corporală.

Rezultatele depășesc performanțele actualelor medicamente de pe piață. De exemplu, în studiile clinice pentru Zepbound, administrat tot săptămânal, pacienții au pierdut între 15% și 21% din greutatea inițială după 72 de săptămâni.

Reduce pofta de mâncare, încetinește digestia și scade glicemia

La fel ca alte tratamente ale companiei, precum Mounjaro și Zepbound, retatrutide imită hormonii GLP-1 și GIP, care reduc pofta de mâncare, încetinesc digestia și scad glicemia. În plus, noul medicament acționează și asupra glucagonului, fiind supranumit „Triple G”.

Cu toate acestea, aproape 18,2% dintre participanții care au primit doza de 12 mg au renunțat la studiu din cauza reacțiilor adverse, iar 12,2% dintre cei din grupul cu 9 mg au ieșit din studiu mai devreme. În grupul placebo, doar 4% au abandonat studiul. Pentru comparație, într-un studiu anterior de fază 3 pentru Zepbound, rata de retragere din cauza efectelor adverse a fost de 6,2% la doza maximă.

Datele complete nu au fost încă publicate, astfel că nu sunt cunoscute toate motivele retragerilor. Reprezentanții companiei au precizat însă că abandonurile au fost „strâns corelate cu indicele de masă corporală inițial” și au inclus cazuri de întrerupere din cauza „percepției unei pierderi excesive în greutate”. Participanții cu un IMC mai mare au avut o probabilitate mai mică de a renunța.

„Obiectivul nostru, atunci când dezvoltăm medicamente pentru obezitate, este să ajutăm pacienții să ajungă la o greutate care să fie sănătoasă, confortabilă și sustenabilă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru publicația New York Post. Acesta a subliniat că în studiile clinice există mecanisme prin care medicii pot ajusta dozele atunci când este necesar, pentru a menține siguranța pacienților.

Reacții adverse, dar și beneficii

Printre reacțiile adverse raportate s-au numărat și tulburări gastrointestinale, diaree, constipație, vărsături și scăderea apetitului, frecvent întâlnite la medicamentele din clasa GLP-1. Aproximativ un pacient din cinci care a primit doza de 12 mg a acuzat disestezie, o senzație neplăcută de furnicături sau arsură la nivelul pielii, însă majoritatea cazurilor au fost ușoare.

Pe lângă scăderea semnificativă în greutate, retatrutide a arătat și un posibil beneficiu suplimentar: reducerea durerilor de genunchi. Participanții au raportat o scădere de aproximativ 75% a scorurilor de durere, comparativ cu o reducere de 40% în grupul placebo.

Compania anunță că alte șapte rezultate din studii de fază 3 sunt așteptate în 2026, iar retatrutide ar putea deveni o opțiune importantă pentru pacienții care au nevoie de o scădere semnificativă în greutate, inclusiv pentru cei cu complicații precum osteoartrita genunchiului.