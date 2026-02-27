O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. Discuții pe grupurile de părinți pentru cadourile de 1 martie

O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. FOTO: Colaj Antena 3 CNN

Pentru mulţi părinţi, mărţişorul nu mai e simbolul primăverii, ci mai degrabă mărul discordiei. În timp ce unii vor ca elevii să le ofere simbolic învăţătoarelor şi profesoarelor mărţişoare sau flori, alţii propun broşe cu pietre preţioase, brăţări de aur şi arajamente florale scumpe, pregătire de designeri. La sumele considerabile se adaugă şi banii pentru mărţişoarele oferite colegelor de clasă.

Pentru că este interzis ca elevii să ofere, iar profesorii să primească daruri valoroase, părinţii se feresc să vorbească despre cadourile pe care le dau pe 1 sau 8 martie.

Reporter: Ce cadou recomandaţi pentru o profesoară?

Vânzător la magazin de bijuterii: "Aș recomanda cu mare căldură broșele noastre care sunt deosebite. Mai avem o gamă pentru doamnele noastre, care înseamnă coliere din argint cu mesaje motivaţionale, perle de cultură."

La şcolile renumite şi la liceele de top, părinţii strâng bani şi iau împreună cadouri de valoare.

Manager la magazin de bijuterii: "Cel mai scump cadou a fost de 8.000 de lei, a fost vorba de un lănţişor cu diamant incolor, de 40 de karate."

De 1 martie, la mare căutare sunt bijuteriile cu diamante incolore, dar şi colorate.

La capitolul flori, părinţii aleg aranjamente pregătite de designeri.

Director artistic la atelier de creație florală: "Aceste pot-uri cu flori plantate, cu bulb, se vând foarte bine în perioada aceasta. Dacă ar fi să le fac eu o recomandare... Buchetele de monofloare, de lalele, în principiu. Buchetele de liliac, ca acesta pe care îl am în mână, zambilele, freziile".

Preţurile pornesc de la câteva sute de lei şi pot depăşi 1.300 de lei.

Astfel, într-o clasă unde se strâng bani pentru cadourile cadrelor didactice, fiecare elev plăteşte peste 200 de lei, la care se adaugă cel puţin 50 lei şi pentru mărţişoarele oferite colegelor. Aşa se adună peste 260 de lei, dar în unele şcoli cheltuielile sunt şi mai mari de atât.

De aici apar şi discuţii pe grupurile private de părinţi, dar şi în mediul online, pentru că nu toţi îşi permit. Cei care vor să ofere doar daruri simbolice, au destule variante.

Mama unui elev: O să cumpăr tot aşa: de la... tarabă.

Reporter: 3 la 10 lei e oferta aici, vi se pare bună?

Mama unui elev: Sincer, da.

Reporter: Pentru învățătoare, profesoare s-au strâns bani?

Mama unui elev: Încă nu, și nu sunt de acord cu chestia asta.





