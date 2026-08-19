Frank Beard, bateristul trupei rock ZZ Top, a murit. „Lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori baterişti”

1 minut de citit Publicat la 08:41 19 Aug 2026 Modificat la 08:41 19 Aug 2026

Frank Beard a fost timp de 56 de ani bateristul formaţiei cunoscute pentru hituri precum "Sharp Dressed Man" şi "Legs" / sursă foto: Hepta

Frank Beard, bateristul formaţiei rock ZZ Top, a decedat la vârsta de 77 de ani, informează Reuters şi DPA/PA Media, care citează un anunţ de marţi al formaţiei, potrivit Agerpres.

Frank Beard, care primea îngrijiri paliative, a murit luni la ferma sa din Richmond, statul Texas, avându-i alături pe membrii familiei, potrivit comunicatului formaţiei.

Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Beard a fost timp de 56 de ani bateristul formaţiei cunoscute pentru hituri precum "Sharp Dressed Man" şi "Legs".

Trio-ul format din Beard, chitaristul Billy Gibbons şi basistul Dusty Hill s-a numărat printre cele mai longevive formaţii din istoria muzicii.

Cei trei au început să cânte împreună în 1970 şi au continuat în această formulă până la moartea lui Hill, în 2021, când Elwood Francis s-a alăturat formaţiei.

"Astăzi, Elwood şi cu mine am pierdut un prieten şi un colaborator minunat, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori baterişti şi un minunat şi adevărat fiu al Texasului", a declarat Gibbons într-un comunicat.

"Ritmul său caracteristic a fost esenţial pentru ca ZZ în top să se menţină o formaţie de top. Trupa din care a făcut parte timp de şase decenii va continua să activeze, aşa cum şi-ar fi dorit el", a adăugat Billy Gibbons.

Formaţia a anunţat că va anula atât concertul de marţi din Salt Lake City, cât şi pe cel de miercuri din Colorado Springs, însă a precizat că va reveni pe scenă în Austin, Texas, în weekend.

Formaţia ZZ Top a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2004. La ceremonie, Beard a declarat: "Tot ce pot spune este că cea mai mare parte a vieţii mele a fost o surpriză plăcută, la fel ca şi aceasta".