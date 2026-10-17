Gențile de designer sunt folosite acum drept garanţii pentru credite și au devenit un nou instrument de economisire pentru tineri

Tinerii oferă genţile de lux din dulap ca garanţie pentru obţinerea unui împrumut, urmând a fi restituită proprietarului după rambursarea sumei datorate. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Conform studiului Ipsos Doxa-Affide 2026, aproape unul din doi tineri deține o geantă de lux, iar 61% ar fi dispuși să folosească aceste bunuri drept garanție. De la Chanel la Hermès, accesoriile de lux se transformă astfel în active care pot fi utilizate pentru a contracta credite, fără a fi necesară vânzarea lor.

În trecut, oamenii economiseau bani pentru a-și cumpăra o geantă de designer. Astăzi, exact aceeași geantă poate deveni o sursă de numerar rapid. O geantă Chanel, Hermès sau Louis Vuitton, odinioară un obiect al dorinței, menit să fie etalat, s-a transformat într-un fel de „puşculiță” de lux, relatează Il Messaggero. Este un obiect care trebuie păstrat cu grijă în dulap, desigur, dar care poate servi și drept garanție pentru un împrumut, atunci când este nevoie de lichidități.

Această schimbare de perspectivă îi vizează în mod special pe tineri, care sunt tot mai conștienți de valoarea economică a bunurilor pe care le achiziționează. La urma urmei, o geantă de designer nu mai ține doar de modă, ci poate deveni un activ financiar personal. Această transformare este evidențiată de noul studiu Ipsos Doxa-Affide 2026.

Un nou tip de instrument de economisire pentru tineri

Cifrele scot la iveală un fenomen care depășește cu mult sfera podiumurilor de modă. 35% dintre italieni, fie personal, fie în cadrul familiilor lor, dețin cel puțin o geantă de lux. Această proporție ajunge la 45% în rândul persoanelor cu vârsta sub 40 de ani, ceea ce înseamnă aproape una din două persoane. Deși 64% dintre respondenți recunosc că gențile de la case de modă renumite reprezintă o formă veritabilă de activ cu valoare economică, cel mai surprinzător aspect vizează modul în care acestea ar putea fi utilizate: 61% dintre proprietari ar fi dispuși să folosească geanta drept garanție pentru a obține numerar, fără a renunța definitiv la dreptul de proprietate.

Cu alte cuvinte, geanta nu trebuie neapărat vândută pentru a fi transformată în lichidități, ci poate fi oferită drept garanție pentru obținerea unui împrumut, urmând a fi restituită proprietarului după rambursarea sumei datorate, conform termenilor creditului. Acest mecanism, asociat în mod tradițional cu bijuteriile din aur, obiectele de familie sau ceasurile de lux, se extinde acum și asupra unora dintre cele mai râvnite accesorii din lumea modei internaționale. Acest lucru nu înseamnă neapărat că tinerii cumpără genți de lux cu intenția de a le folosi drept garanție.

Comoara ascunsă

Totuși, în timp ce gențile de mână încep să fie considerate, alături de bijuterii, drept active economice, mulți italieni dețin o mică comoară ascunsă, care rămâne adesea uitată prin sertare. Potrivit Ipsos Doxa, un italian deține, în medie, șapte obiecte prețioase, ceea ce înseamnă aproximativ 54 de grame de aur de persoană. În cele mai multe cazuri, această avuție rămâne nefolosită: 68% dintre cei chestionați declară că poartă mai puțin de cinci bijuterii pe parcursul unui an.

Pe scurt, valoarea sentimentală nu mai este singurul atribut asociat acestor obiecte. Astăzi, 85% dintre italieni își privesc bunurile prețioase ca pe un activ economic, o creștere de la 75% în 2024, adică un avans de zece puncte procentuale în doar doi ani. Cu toate acestea, există o diferență semnificativă între a ști că deții ceva valoros și a cunoaște prețul real al acelui obiect.

Doar 38% dintre respondenți afirmă că își cunosc valoarea reală a bunurilor, în timp ce 77% recunosc că nu au cunoștințele necesare pentru a le evalua pe cont propriu. Tinerii sunt mai bine informați în această privință: în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani, procentul celor care își cunosc valoarea obiectelor deținute urcă la 46%.

O geantă drept garanție pentru un împrumut

În spatele acestei noi relații cu obiectele de valoare se află o nevoie foarte practică: accesul la numerar. În ultimii cinci ani, 41% dintre italieni au contractat un împrumut. Unii au făcut acest lucru pentru a cumpăra o mașină sau o motocicletă (30%), alții pentru a achiziționa sau a renova o locuință (27%), iar unii pentru a acoperi o cheltuială neprevăzută (25%). În acest context, creditarea pe baza gajului, cunoscută de 59% dintre persoanele chestionate, a redevenit relevantă.

Principiul este simplu: în loc să vândă un obiect de valoare, proprietarul îl lasă temporar drept garanție pentru a obține un împrumut. Odată ce împrumutul a fost rambursat, împreună cu dobânzile și comisioanele aferente, obiectul poate fi recuperat. Conform datelor furnizate de Affide, istoric vorbind, aproximativ 95% dintre clienți revin pentru a-și recupera bunurile.

Tocmai în segmentul genților de lux a decis compania să-și extindă serviciile, introducând opțiuni de evaluare, depozitare, finanțare și licitație pentru accesorii de înaltă gamă. Pentru a verifica autenticitatea, compania va utiliza evaluări specializate, susținute de inteligența artificială. „Însăși percepția asupra averii a evoluat, incluzând acum noi categorii de active”, a explicat Andrea Rotunno, Director General al Affide. Această transformare, potrivit companiei, reflectă o dorință tot mai mare a oamenilor de a obține valoare economică din obiecte care, până nu demult, erau privite în primul rând ca simple accesorii de modă.

Din garderobă, la licitațiile online

Nu toată lumea dorește să păstreze tot ceea ce deține, ba mai mult există un interes tot mai mare pentru reintroducerea în circuit a obiectelor nefolosite. 83% dintre italieni consideră importantă reutilizarea bunurilor de valoare, în timp ce 65% ar fi dispuși să încredințeze un obiect unei case de licitații pentru a fi vândut. Piața se îndreaptă, de asemenea, tot mai mult către sfera digitală: 53% dintre cei chestionați ar lua în considerare achiziționarea unor bunuri de valoare prin intermediul licitațiilor online, o cifră care ajunge la 57% în rândul persoanelor cu vârsta sub 39 de ani.

Există, totuși, o precizare importantă: nu toate accesoriile de lux își păstrează neapărat prețul inițial de achiziție, iar valoarea lor depinde de marcă, model, starea în care se află și cererea de pe piață. Prin urmare, alături de bijuteriile bunicii sau de un ceas moștenit în familie, acea geantă de designer, păstrată cândva cu sfințenie în garderobă, ocupă acum un loc important în cadrul patrimoniului personal al unui individ.