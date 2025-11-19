Ghid practic pentru gospodari: Cum îți pregătești curtea și casa pentru iarna grea care se anunță

Un bărbat care greblează în curte frunzele. foto: freepik.com

Odată cu scăderea temperaturilor și scurtarea zilelor, devine evident că sezonul rece nu mai este o simplă prognoză, ci o realitate imediată. Pentru românii care locuiesc la casă, luna noiembrie reprezintă ultima sută de metri în cursa pentru securizarea gospodăriei. Nu este vorba doar despre confort, ci despre măsuri esențiale de siguranță și de protejare a bugetului familiei, în contextul în care reparațiile de urgență în mijlocul iernii pot fi extrem de costisitoare.

Specialiștii în construcții și amenajări exterioare avertizează că neglijența în această perioadă poate duce la inundații, pierderi de căldură sau chiar accidente casnice nedorite. De aceea, o planificare riguroasă a activităților de toamnă târzie este vitală pentru a trece cu bine peste lunile de viscol și îngheț.

Siguranța înainte de toate în activitățile de exterior

Înainte de a detalia lista de verificări necesare pentru imobil, trebuie să acordăm o atenție sporită modului în care desfășurăm aceste activități. Muncile de toamnă în gospodărie implică riscuri semnificative: manipularea obiectelor grele, lucrul la înălțime pentru curățarea burlanelor sau utilizarea uneltelor tăioase pentru toaletarea copacilor. Statisticile arată că numărul accidentărilor casnice crește în această perioadă, tocmai din cauza grabei de a termina treaba înainte de prima ninsoare.

Este esențial să nu subestimăm condițiile de lucru. Terenul devine alunecos din cauza ploilor și a frunzelor umede, iar riscul de accidentare este ridicat. Echiparea corespunzătoare nu este un moft, ci o necesitate. Atunci când cari lemne pentru foc, materiale de construcții sau cureți resturile vegetale grele, o pereche de bocanci de munca îți poate proteja gleznele de entorse și picioarele de obiectele contondente care pot cădea. De asemenea, hainele groase, dar care permit libertatea de mișcare, și mănușile de protecție sunt obligatorii pentru a evita tăieturile sau hipotermia în zilele cu vânt tăios.

Curățenia strategică a curții și grădinii

Primul pas în pregătirea de iarnă este eliberarea spațiului exterior. Frunzele căzute, deși pot părea inofensive, reprezintă un pericol real dacă sunt lăsate să putrezească pe gazon sau pe alei. Stratul umed de frunze favorizează apariția mucegaiului și a bolilor care pot afecta gazonul în primăvară, dar, mai important, se transformă într-o suprafață extrem de alunecoasă la primele temperaturi negative.

Toaletarea copacilor este o altă prioritate. Crengile uscate sau cele care atârnă periculos deasupra acoperișului, a firelor de electricitate sau a locului de parcare trebuie îndepărtate. Greutatea zăpezii sau a chiciurei poate rupe aceste crengi cu ușurință, provocând pagube materiale semnificative sau întreruperi ale alimentării cu energie electrică în plină iarnă. De asemenea, este momentul ideal pentru a strânge mobilierul de grădină, furtunurile și uneltele sensibile la rugină și a le depozita într-un loc uscat și ferit de umezeală.

Verificarea sistemului de scurgere și a acoperișului

Apa este inamicul numărul unu al oricărei construcții pe timp de iarnă. Când apa îngheață, își mărește volumul, ceea ce poate duce la fisurarea țevilor, a jgheaburilor sau chiar a fundației. De aceea, curățarea jgheaburilor și a burlanelor de frunze și mizerie este crucială. Un sistem pluvial înfundat va face ca apa să se reverse pe fațada casei, infiltrându-se în pereți și provocând igrasie, sau va forma țurțuri grei care pot deteriora structura acoperișului.

Verifică vizual acoperișul pentru a identifica țigle sparte sau deplasate. Orice mică fisură poate permite apei să pătrundă în structura de lemn a casei, iar reparațiile pe timp de iarnă sunt dificile și mult mai scumpe. Dacă ai un coș de fum, asigură-te că este curățat și verificat de un profesionist pentru a elimina riscul de incendiu sau de intoxicație cu monoxid de carbon, o problemă frecvent întâlnită în România în sezonul rece.

Izolarea surselor de apă și protecția termică

Un aspect adesea neglijat este protejarea surselor de apă exterioare. Țevile care alimentează cișmelele din curte trebuie golite de apă și izolate. Dacă apa rămâne pe conductă și îngheață, aceasta poate sparge țeava, ducând la inundații în momentul dezghețului.

Verifică etanșeitatea ferestrelor și a ușilor. Curenții de aer rece nu doar că scad confortul termic, dar cresc exponențial factura la încălzire. Soluțiile simple, precum benzile de etanșare autoadezive sau „pernele” pentru uși, pot face o diferență majoră în menținerea căldurii la interior. Nu uita de gurile de aerisire ale fundației sau ale beciului; acestea trebuie protejate cu plase metalice pentru a preveni intrarea rozătoarelor, care caută, la rândul lor, un loc călduros pentru a ierna.

Pregătirea gospodăriei pentru iarnă necesită efort și timp, dar este o investiție în siguranța familiei tale. Abordând aceste sarcini cu seriozitate și având grijă la măsurile de protecție personală, te vei putea bucura de liniștea sărbătorilor de iarnă fără incidente neplăcute și fără cheltuieli neprevăzute.