Gigi Hadid și Bradley Cooper s-ar fi căsătorit în secret: Au fost surprinși în Paris purtând verighete. Cum arată inelele și cât costă

Bradley Cooper și Gigi Hadid au fost surprinși în Paris purtând amandoi verighete, 3 august 2026. Sursa foto: Hepta

Gigi Hadid și Bradley Cooper au alimentat zvonurile privind o posibilă căsătorie după ce au fost surprinși purtând amândoi verighete pe degetele inelare ale mâinii stângi, la Paris. Unele publicații internaționale susțin că cei doi s-ar fi căsătorit deja, în timp ce altele scriu că nunta secretă ar urma să aibă loc la New York.

Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul de 51 de ani au fost fotografiați ținându-se de mână în timp ce se plimbau prin capitala Franței luni, 3 august. Inelele purtate de cei doi sunt verighete realizate de brandul francez de bijuterii de lux Boucheron, potrivit informațiilor confirmate de revista PEOPLE.

Hadid purta verigheta Quatre Radiant Edition Wedding Band, un model care include o linie de 33 de diamante de câte un sfert de carat, combinate cu aur galben și alb de 18 karate, cu elemente inspirate din tehnica tradițională de drapare a familiei Boucheron. Inelul, în valoare de 6.450 de dolari, este descris de brand drept „urban și prețios”.

Cooper a purtat modelul Godron Pink Gold Wedding Band, o verighetă realizată din aur roz de 18 karate, cu finisaj lucios, al cărei preț este de 2.120 de dolari. Publicația Page Six a fost prima care a relatat despre bijuteriile purtate de cei doi.

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Gigi Hadid și Bradley Cooper, apariție împreună la o nuntă de vedete în New York

Apariția celor doi la Paris vine la aproximativ o lună după ce au participat împreună la nunta spectaculoasă a lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată în secret la Madison Square Garden, în New York, pe 3 iulie.

Bradley Cooper și Gigi Hadid au fost asociați pentru prima dată în octombrie 2023, când au fost văzuți ieșind din restaurantul preferat al vedetelor Via Carota, din New York, înainte de a urca în aceeași mașină.

La acel moment, o sursă declara pentru PEOPLE că cei doi își păstrau relația într-o zonă relaxată.

„Se distrează”, a spus sursa, precizând că Hadid avea „un fel de pasiune” pentru Cooper de ceva timp.

„Au lucruri în comun, așa că este posibil să vedem ca relația să evolueze. Acum pare ceva foarte relaxat, dar amândoi au copii, cariere importante, vieți aglomerate și înțeleg cum este viața în aceste cercuri. Este drăguț… și există o atracție.”

Până în decembrie 2023, o sursă apropiată cuplului spunea că relația dintre Cooper și Hadid devenea „din ce în ce mai serioasă”.

„Se întâlneau în secret de mult mai mult timp înainte ca relația să devină publică și au fost foarte discreți, încercând să vadă dacă lucrurile pot funcționa între ei. Au avut câteva luni împreună în privat, iar lucrurile au mers foarte bine”, a adăugat sursa.

O relație discretă, ținută departe de lumina reflectoarelor

Cei doi au avut o apariție împreună la o cină privată organizată la restaurantul Giorgio Baldi din Los Angeles, după Globurile de Aur din 2024. Li s-a alăturat și mama lui Bradley Cooper, Gloria.

O sursă a declarat atunci că între model și actor au existat „multe priviri pline de afecțiune și flirturi” în acea seară.

Deși și-au păstrat relația departe de atenția publică, Gigi Hadid a făcut câteva declarații rare despre Bradley Cooper într-un interviu acordat revistei Vogue în aprilie 2025, descriind relația lor drept o „dinamică foarte romantică și fericită”.

„Să găsești pe cineva care se află într-un punct al vieții în care știe ce își dorește și ce merită, iar amândoi să lucrați separat pentru a vă reuni și a fi cel mai bun partener posibil. Mă simt pur și simplu foarte norocoasă”, a spus Hadid.

Ea a adăugat:

„Îl respect foarte mult ca artist și simt că îmi oferă atât de multe: încurajare și, pur și simplu, încredere.”

Cei doi și-au făcut relația oficială pe Instagram în mai 2025, când Gigi Hadid a împlinit 30 de ani și a publicat imagini de la petrecerea aniversară. Caruselul de fotografii a inclus și o imagine în care Bradley Cooper și Gigi Hadid se sărută lângă tortul aniversar al modelului.

Amandoi au câte un copil din relația anterioară

Atât Gigi Hadid, cât și Bradley Cooper sunt părinți. Modelul are o fiică, Khai, născută în septembrie 2020, din relația cu fostul său partener, cântărețul Zayn Malik. Cei doi s-au despărțit în 2021, dar au declarat în mai multe rânduri că își concentrează atenția asupra creșterii împreună a fiicei lor.

Bradley Cooper are o fiică, Lea de Seine, născută în martie 2017, din relația cu supermodelul rus Irina Shayk. Cei doi s-au separat în 2019 și au continuat să aibă o relație de co-parenting pentru fiica lor.