Grădina Botanică din București se transformă de Halloween. Dovleci, vrăjitoare și sute de instalații luminoase la Lumina Park

Grădina Botanică din București se transformă de Halloween. Foto: Lumina Park

În weekendul 30 octombrie - 1 noiembrie, Lumina Park – Ocolul Pământului, găzduit de Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” din București, îi invită pe vizitatori să descopere un Halloween în lumini, cu decoruri tematice, personaje și activități pentru întreaga familie. Sâmbătă, 31 octombrie, programul va fi prelungit până la ora 24:00.

Toamna aceasta, călătoria în jurul lumii de la Lumina Park face o oprire în universul Halloweenului. Printre cele peste 200 de instalații luminoase, întinse pe un traseu de aproximativ 1,5 kilometri, își fac loc dovleci, scheleți, pânze de păianjen și vrăjitoare, pentru câteva seri în care misterul și joaca se întâlnesc sub lumina parcului.

Lumina Park va intra în atmosfera de Halloween printr-un decor tematic, ușor întunecat, dar plin de umor. Spațiul va fi un punct de atracție pentru fotografii și un loc în care vizitatorii sunt invitați să intre în poveste, alături de familie și prieteni.

Dovleci sculptați și surprize de Halloween

Cei mici își vor putea pune creativitatea la încercare în cadrul atelierelor de sculptat dovlec”. Fiecare copil va avea ocazia să decoreze sau să sculpteze un dovleac, pe care îl va putea lua apoi acasă, ca amintire a serii.

Costumele vor avea și ele un rol important în sărbătoarea de Halloween. Vrăjitoarele, fantomele și vampirii sunt invitați să își pregătească ținutele și să intre în atmosfera serii. Cei care vor să-și completeze look-ul vor găsi în parc și pelerine de supereroi, precum și măști.

Pentru cei care vor să se transforme chiar la fața locului, programul special va include pictură pe față. Iar după plimbarea printre instalații, vizitatorii se pot opri în zona de food & drinks, unde îi așteaptă un meniu de sezon, cu plăcinte cu dovleac și alte delicii de toamnă.

De la peisaje și simboluri inspirate de culturi din întreaga lume, până la decorurile pregătite pentru Halloween, Lumina Park propune o seară de explorat, cu opriri pentru fotografii, joacă și momente petrecute împreună.

Program și bilete

Lumina Park - Ocolul Pământului poate fi vizitat în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” din București până în februarie, de marți până duminică, între orele 19:00 și 22:00, cu ultima intrare la ora 21:00. Sâmbătă, 31 octombrie, programul va fi prelungit până la ora 24:00.

Biletele sunt disponibile pe lumina-park.ro.

Lumina Park este unul dintre cei mai mari creatori de parcuri de lumini din Europa. Proiectele dezvoltate combină instalații luminoase, muzică și scenografie într-o poveste pe care vizitatorii o descoperă pas cu pas, în timp ce străbat parcul.

Ce diferențiază Lumina Park este abordarea imersivă: fiecare zonă are o identitate proprie, construită prin lumini, coloană sonoră și decoruri tematice, astfel încât vizita devine o călătorie, nu doar o plimbare printre instalații. Experiența este completată de elemente interactive și educative.