Iată cum poți să îți transformi total corpul, cu zece minute pe zi. Acesta este cel mai simplu antrenament

Scândura/ Plank

Pentru a realiza exercițiul așa cum trebuie trebuie să: aseaza-te in pozitie de flotare pe podea/sol, indoaie coatele la 90 de grade si lasa-ti greutatea pe antebrate; coatele trebuie sa se afle direct „sub” umeri (sa se alinieze cu ei), iar corpul sa fie tinut drept, astfel incat daca s-ar trasa o linie de la cap pana la picioare aceasta sa uneasca cele doua puncte fara sa fie stramba. Mentine aceasta pozitie in care te afli atat cat poti; ideal ar fi sa stai macar 2 minute. Exercitiul scandura intareste abdomenul, dar si umerii, bratele si muschii coapsei anterioare.

Flotari- Cum îți lucrezi abdomenul si bratele corect

Pentru a face acest exercițiu cum trebuie, luati pozitia pe care ati avut-o la scandura, si apoi impingeti din brate. Cel mai important lucru este sa mentineti spatele si picioarele intr-o linie dreapta; acest lucru va vor solicita abdomenul si bratele. Urmatorul pas este sa reveniti in pozitia initiala cat mai lent posibil.

Genuflexiuni

Genuflexiunile inseamna echilibru; stati cu picioarele departate, la nivelul umerilor; tineti spatele in pozitie neutra, genunchii centrati deasupra picioarelor; flexati usor genunchii, soldurile si gleznele pana atingeti un unghi de 90 de grade; reveniti apoi la pozitia initiala. Ati putea de asemenea, pentru a va mentine echilibrul, sa intindeti bratele in fata, asa cum arata in imagine.