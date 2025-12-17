Un bărbat și-a cumpărat cu 230.000 de euro o casă la malul mării. A stat în ea câteva săptămâni, apoi a aflat că trebuie s-o demoleze

Casa a fost cumpărată în septembrie cu 200.000 de lire sterline FOTO: goldingsauctions.co.uk

La doar câteva săptămâni după ce și-a cumpărat casa pe care și-o dorea, spațioasă și cu vedere la mare, un bărbat din Anglia a fost șocat să afle că locuința lui urmează să fie demolată, printr-o decizie a autorităților locale.

Bărbatul a cumpărat casa - The Chantry - situată în localitatea Thorpeness, pe coasta Suffolk, în luna septembrie, în urma unei licitații. A plătit pentru ea 200.000 de lire sterline, adică aproape 230.000 de euro.

Abia se instalase în casă când a aflat că aceasta urma să fie demolată din cauza eroziunii falezei, relatează ITV News.

Lucrările de demolare au început deja la The Chantry, la doar câteva săptămâni după ce o altă proprietate a fost dărâmată.

Potrivit autorităților locale, The Chantry este foarte aproape de marginea falezei aflate în degradare.

Eroziunea coastei pune în pericol și alte locuințe

The Chantry, casa cu patru dormitoare, a fost scoasă la licitație în septembrie și s-a vândut cu 200.000 de lire sterline, potrivit agenției imobiliare.

Însă Consiliul East Suffolk a declarat că demolarea a trebuit să înceapă după ce au fost atinse „niveluri critice de siguranță”.

La sfârșitul lunii octombrie, Jean Flick, de 88 de ani, și-a văzut casa de pe marginea falezei demolată, după ce consiliul a spus că eroziunea falezei este „semnificativă”.

Evelyn Rumsby, care locuiește în sat din 1977, a descris cea mai recentă demolare ca fiind „sfâșietoare”. „Nu cred că, dacă nu trăiești aici, poți experimenta ceva asemănător... zgomotul acestor case frumoase care dispar”, a spus ea.

„Eroziunea a fost extremă în ultimele luni, cu adevărat extremă, iar singura noastră speranță acum este ca pietrișul să revină dacă se schimbă vânturile și dacă nu mai avem intensitatea acestor vânturi puternice pe care le-am avut în ultimele luni. Am temeri mari”, a mai spus ea.

George Allum s-a născut în satul din Suffolk și a văzut schimbările cu ochii lui. El a declarat pentru ITV News Anglia că eroziunea era inevitabilă.

„Când eram copil, puteai merge cu bicicleta de-a lungul fațadei acestor case; era verdeață peste tot, iar acum a dispărut”, a spus el.

„Este păcat să le vezi dispărând. Este păcat să vezi toate aceste clădiri bune pierdute. Sigur, sunt case de vacanță, dar asta este irelevant. Este o clădire frumoasă și trebuie demolată. Nu poți opri marea; o va lua într-un fel sau altul, va câștiga”.

Un purtător de cuvânt al Consiliului East Suffolk a declarat: „Am lucrat îndeaproape cu proprietarii afectați în urma eroziunii semnificative recente și, din păcate, au fost atinse acum niveluri critice de siguranță pentru o altă proprietate. Demolarea este în desfășurare și vom continua să sprijinim proprietarii... Aceasta este o situație dureroasă și rugăm oamenii să respecte intimitatea proprietarului în această perioadă dificilă. Este imposibil să se prevadă cu exactitate când pot apărea pierderi suplimentare, deoarece eroziunea nu este un proces liniar. Prin urmare, monitorizăm zona în mod regulat și menținem un dialog continuu cu proprietarii”.