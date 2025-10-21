Imagini virale cu o femeie care cântă la clarinet în timp ce medicii o operează pe creier. După intervenție, ea a povestit ce a simțit

O femeie a susținut cel mai neobișnuit „spectacol” din viața ei: a cântat la clarinet chiar în timpul unei operații pe creier. Foto: Getty Images

Denise Bacon a susținut cel mai neobișnuit „spectacol” din viața ei: a cântat la clarinet chiar în timpul unei operații pe creier, iar imaginile au ajuns virale. Femeia, care a cântat de-a lungul anilor cu fanfara și în săli de concert, a fost diagnosticată cu boala Parkinson în 2014, iar simptomele i-au afectat profund viața, inclusiv capacitatea de a cânta, de a înota sau chiar de a merge normal, scrie The Times.

În luna iulie, Bacon, în vârstă de 65 de ani, a fost supusă unei intervenții de patru ore la King’s College Hospital din Londra, unde medicii au efectuat o procedură de stimulare profundă a creierului (Deep Brain Stimulation – DBS). În timpul operației, ea a cântat la clarinet pentru a le permite neurochirurgilor să observe în timp real dacă stimularea electrică îi îmbunătățește coordonarea degetelor, obiectivul principal al pacientei.

Procedura a implicat perforarea craniului în două puncte, de dimensiunea unei monede de 5 penny, pentru a introduce electrozii în zonele specifice ale creierului responsabile de controlul motor. Aceștia modifică impulsurile electrice care, în cazul pacienților cu Parkinson, provoacă tremor și rigiditate.

Operația a fost realizată de o echipă condusă de profesorul Keyoumars Ashkan, de la King’s College London. El a explicat că echipa i-a sugerat lui Bacon să-și aducă clarinetul în sala de operație, pentru a verifica efectul imediat al operației.

„Am fost încântați să vedem îmbunătățiri instantanee ale mișcărilor mâinii odată ce stimularea a fost aplicată”, a declarat neurochirurgul.

Pentru precizie, chirurgii au montat mai întâi unui cadru cu coordonate pe craniul pacientei, funcționând ca un „GPS” pentru creier. Când electrozii au fost activați pe partea stângă, mișcările mâinii drepte s-au îmbunătățit imediat, iar același lucru s-a întâmplat cu mâna stângă după implantul în emisfera dreaptă.

Denise Bacon, fostă terapeută în logopedie din Crowborough, East Sussex, cântase anterior în East Grinstead Concert Band, însă renunțase acum cinci ani din cauza bolii. Acum speră să revină treptat la muzică.

Operația s-a realizat cu anestezie locală. Pacienta a rămas trează, fără durere, astfel că tehnica este frecvent folosită la intervențiile neurologice.

„Țin minte cum, dintr-o dată, mâna mea dreaptă s-a mișcat mai ușor, iar asta m-a ajutat imediat să cânt mai bine. M-am bucurat enorm”, a povestit ea. Bacon spune că deja observă îmbunătățiri la mers și abia așteaptă să reînceapă înotul și dansul.

Electrozii cerebral implantați au fost conectați la un generator de impulsuri, asemănător unui pacemaker, amplasat în piept și programat să transmită permanent semnale electrice pentru reducerea simptomelor. Dispozitivul poate funcționa până la 20 de ani.

DBS este cea mai utilizată intervenție chirurgicală pentru Parkinson și poate controla simptomele motorii, precum tremorul. Totuși, procedura nu oprește evoluția bolii și nu reprezintă un tratament curativ.