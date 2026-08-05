În 2016, soția lui Zuckerberg, Priscilla, a fondat o școală. După 10 ani și 125 de milioane de $ investiți board-ul a decis s-o închidă

4 minute de citit Publicat la 14:08 05 Aug 2026 Modificat la 14:08 05 Aug 2026

Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, în 2014. Sursa foto: Getty Images

Soția lui Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Meta, dr. Priscilla Chan, a cofondat The Primary School în East Palo Alto, California, în 2016. Școala a fost înființată pentru a oferi educație gratuită, alături de servicii medicale și sprijin pentru familii, copiilor proveniți din medii cu venituri reduse.

Zece ani mai târziu, după ce a beneficiat de finanțări de peste 125 de milioane de dolari din partea Chan Zuckerberg Initiative (CZI), școala și-a închis porțile în luna iunie, după ce consiliul de administrație a votat în unanimitate, în aprilie 2025, încetarea activității. Decizia a venit după ce membrii consiliului au aflat că CZI nu va mai continua finanțarea după anul școlar 2025-2026, potrivit Times of India.

Închiderea marchează sfârșitul unuia dintre cele mai importante proiecte educaționale ale Chan Zuckerberg Initiative.

Explicând decizia, președintele consiliului de administrație, Jean-Claude Brizard, a declarat pentru Wall Street Journal că au fost analizate mai multe variante împreună cu CZI înainte de a se decide închiderea școlii, inclusiv posibilitatea încetării treptate a activității.

„Consiliul nu ar fi votat închiderea fără acordul celui mai important finanțator al său”, a spus acesta.

Un purtător de cuvânt al CZI a declarat, de asemenea, pentru Wall Street Journal că decizia a aparținut consiliului de administrație al școlii și că organizația rămâne concentrată pe rezultatele educaționale, nu pe costurile de funcționare ale instituției.

Școala fondată de Mark Zuckerberg și Priscilla Chan combina educația cu serviciile medicale și sprijinul pentru familii

The Primary School a fost creată pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă copiii care trăiesc în sărăcie, reunind educația, serviciile medicale, sprijinul pentru sănătatea mintală și asistența acordată familiilor.

Elevii beneficiau gratuit de controale stomatologice, evaluări ale dezvoltării și programe de consiliere pentru părinți.

Modelul a fost inspirat din experiența Priscillei Chan ca medic pediatru, unde a observat că educația, sistemul medical și serviciile sociale funcționează separat, deși deservesc aceleași familii. Personalul colabora cu clinicile locale pentru identificarea copiilor cu probleme de comportament, dificultăți de învățare și alte nevoi speciale de sprijin. Aproximativ trei din patru elevi vorbeau acasă o altă limbă decât engleza.

Chan s-a implicat activ în primii ani ai școlii, vizitând frecvent clasele, citind elevilor și participând la lansarea programelor educaționale. Părinții participau în mod regulat la sesiuni de consiliere și ateliere dedicate dezvoltării copiilor, organizate în cadrul școlii.

Rezultatele academice ale școlii finanțate de CZI au rămas sub media statului

În ciuda sprijinului extins oferit elevilor și familiilor, rezultatele academice nu au atins standardele statului.

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Stanford, în primăvara anului 2025 doar 26% dintre elevii din clasa a III-a și din clasele superioare de la Primary School îndeplineau standardele de alfabetizare, comparativ cu media de 47% la nivelul statului California. Totuși, școala susține că peste 50% dintre elevii de clasa a VIII-a au atins nivelul de competență în ultimul an de funcționare.

Conducerea școlii și foști angajați au recunoscut și existența unor dificultăți administrative, inclusiv schimbările frecvente ale directorilor și complexitatea gestionării simultane a educației, serviciilor medicale și sprijinului pentru familii în cadrul aceleiași organizații.

Fostul consultant Katherine Carter a declarat că „nu s-a înțeles cu adevărat cât timp și cât sprijin sunt necesare pentru dezvoltarea unui astfel de model educațional”.

Chiar și Priscilla Chan a recunoscut anul trecut că rezultatele academice „nu erau, sincer, acolo unde și-ar fi dorit cineva să fie”, potrivit Wall Street Journal.

De ce Fundația Chan Zuckerberg a tăiat finanțarea școlii

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, consiliul de administrație a decis închiderea școlii după ce a aflat că Chan Zuckerberg Initiative va înceta finanțarea după anul școlar 2025-2026.

CZI a explicat că prioritățile sale filantropice s-au schimbat treptat în ultimii ani, orientându-se mai mult către cercetarea științifică, în timp ce finanțarea proiectelor de advocacy și sociale a fost redusă.

Organizația a precizat că intenția inițială era ca școala să devină sustenabilă în principal prin finanțare publică, fără să depindă pe termen nelimitat de donații filantropice. Totuși, atragerea altor finanțatori s-a dovedit dificilă.

Brizard a explicat situația astfel: „De ce ar dona cineva bani unei organizații deja finanțate de unul dintre cei mai bogați oameni din lume?”

Cum va sprijini CZI elevii și familiile după închiderea școlii

În momentul anunțării închiderii, Chan Zuckerberg Initiative a promis un sprijin financiar de 50 de milioane de dolari pentru perioada de tranziție.

Fondurile vor acoperi plata chiriei rămase pentru sediul școlii, finanțarea organizațiilor comunitare locale și acordarea unor conturi de economii pentru educație în valoare de 10.000 de dolari pentru elevii din ciclul primar, 2.500 de dolari pentru copiii de grădiniță și 1.000 de dolari pentru copiii aflați în programe de educație timpurie.

Districtul Școlar Ravenswood City Elementary se pregătește pentru creșterea numărului de elevi, modernizând spațiile necesare pentru a primi aproape 540 de copii care au învățat la Primary School.

Personalul școlii a organizat vizite la alte instituții de învățământ, a ajutat familiile să depună cererile de înscriere și le-a sprijinit în deschiderea conturilor de economii pentru educație finanțate de CZI.

Pentru multe familii, școala devenise mult mai mult decât o instituție de învățământ datorită serviciilor medicale și sprijinului oferit părinților.

Mele Fakapelea, al cărei copil cel mare a făcut parte din prima generație de elevi ai școlii, a descris pierderea acestui sistem de sprijin drept „devastatoare”.