Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată

3 minute de citit Publicat la 16:03 18 Dec 2025 Modificat la 16:17 18 Dec 2025

Kanye West îi alege soției sale ținutele sumare pentru a-și menține „imaginea nonconformistă”, în timp ce ea „își monetizează imaginea” și cere să fie plătită ca să le poarte FOTO: Getty Images

Soția lui Kanye West, Bianca Censori, a vorbit, în sfârșit, într-un interviu despre alegerile sale vestimentare îndrăznețe. Însă interviul este la fel de bizar ca și ținutele ei...

De la rochia „invizibilă” purtată la Grammy până la body-urile transparente, aparițiile ei au devenit subiecte de presă și scandal. De asemenea, au stârnit și tot felul de controverse.

S-a speculat că soțul ei, Kanye, care acum își spune Ye, o controlează în privința hainelor pe care le poartă, dar și în ceea ce privește dieta și programul ei de exerciții.

Însă versiunea Biancăi nu a fost niciodată cunoscută, pentru că ea nu vorbește public niciodată. Nici măcar la interviul ei pe care l-a acordat pentru revista Interview.

În locul ei a vorbit o altă femeie, îmbrăcată într-un body din latex și purtând o mască cu chipul Biancăi.

În ciuda ținutelor concepute cu scopul de a șoca, aceasta a susținut că atenția nu a fost „obiectivul” ei.

„O femeie aflată în lumina reflectoarelor este forțată să privească cum versiunile ei se multiplică fără consimțământul ei”, a spus femeia în numele Biancăi. „Oamenii proiectează, oamenii inventează, oamenii șterg. Așa că ea modelează versiunile pe care le creează aceștia”.

Interviul a avut loc după debutul ei artistic din Seul, din cadrul proiectului BIO POP, care va include șapte expuneri în tot atâția ani.

Tema centrală a spectacolului a fost obiectificarea, cu contorsioniste care i s-au alăturat pe scenă, purtând măști tulburătoare cu chipul Biancăi, în timp ce pozau ca piese de mobilier.

Arhitecta este rareori văzută singură în public, Ye fiind aproape întotdeauna alături de ea, de obicei îmbrăcat exact opusul ei - extrem de acoperit.

Controversele au început în 2023, când cuplul a fost fotografiat într-o poziție compromițătoare în timpul unei plimbări cu barca. Ye, deloc acoperit, avea posteriorul expus, în timp ce Bianca stătea ghemuită între picioarele lui, iar el îi ținea o mână pe cap.

La acel moment, oamenii au cerut arestarea celor doi pentru indecență publică, în timp ce călătoria lor prin Europa continua, iar Bianca purta din ce în ce mai puține haine.

Ținutele ei depășesc adesea limita unei simple îndrăzneli, una dintre ieșirile într-un club surprinzând-o îmbrăcată într-o bucată fragilă de material bej, susținută doar de un șnur subțire de material între picioare și două bretele peste umeri.

După ce a revenit pe rețelele sociale după o lună de absență, ea a pozat pe Instagram purtând colanți transparenți și un top tip plasă.

Luna trecută, în timpul unei ieșiri liniștite cu familia ei în Melbourne, a fost văzută „fără pantaloni”, purtând un body liliachiu cu nude și dresuri.

Purtătoarea ei de cuvânt a afirmat că acest lucru „nu este o mărturisire a sentimentului de captivitate”. „Este un act de recuperare”, a spus ea. „Își revendică clonele neautorizate. Nu este prinsă în propria imagine. O multiplică până când originalul devine mit”.

În ceea ce privește comparațiile cu fosta soție a lui Ye, Kim Kardashian, arhitecta nu este afectată, pentru că nu este „implicată emoțional” în social media. „Nu caută nici laude, nici reacții negative, dar observă modul în care ambele se formează și circulă”, a spus vorbitoarea.

„Sunt două fețe ale aceluiași mecanism perceptiv, iar contrastul dintre ele este util”.