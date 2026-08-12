Japonezii au lansat paharul anti-mahmureală. Dacă nu te hidratezi, apa ți se varsă direct în cap. Cât costă și cum arată Furatsuku

3 minute de citit Publicat la 12:17 12 Aug 2026 Modificat la 13:33 12 Aug 2026

Furatsuku, paharul anti-mahmureală conceput de brandul japonez de bere Yona Yona Ale. Sursa foto: Hepta

Japonezii au găsit o metodă ingenioasă prin care încearcă să-i convingă pe consumatori să alterneze berea cu apa. Se numește Furatsuku, un pahar special conceput cu două compartimente: unul pentru bere și unul pentru apă.

Ideea din spatele paharului este simplă: alcoolul poate favoriza deshidratarea, iar consumul de apă între băuturile alcoolice poate ajuta la menținerea unei hidratări mai bune și la reducerea unora dintre efectele neplăcute asociate consumului excesiv de alcool.

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Cum funcționează paharul Furatsuku

Paharul are o formă neobișnuită, asemănătoare literei „U”, iar în partea de jos există un separator care îl împarte în două compartimente.

Într-unul se pune bere, iar în celălalt apă. Atât timp cât cantitățile de lichid din cele două părți sunt aproximativ egale, paharul rămâne stabil atunci când este așezat pe masă sau pe tejghea.

Problemele apar dacă bei bere, dar uiți de apă.

Pe măsură ce cantitatea de bere scade, iar în celălalt compartiment rămâne mai multă apă, centrul de greutate al paharului se deplasează. La un moment dat, Furatsuku își pierde echilibrul și se răstoarnă, vărsând lichidele.

Cu alte cuvinte, dacă bei prea multă bere fără să bei și apă, paharul te „pedepsește” singur.

Dacă nu pui paharul jos, apa ajunge direct pe frunte

Furatsuku are însă o a doua metodă prin care încearcă să te determine să bei apă.

Dacă nu așezi paharul pe masă și îl înclini pentru a termina berea dintr-un compartiment, marginea opusă începe, la rândul ei, să se apropie de fața celui care bea.

Dacă înclini paharul suficient de mult fără să fi băut apă, lichidul din celălalt compartiment poate curge direct pe frunte.

Astfel, paharul te poate face să te oprești din băutul berii și să iei o pauză pentru hidratare – fie că vrei, fie că nu.

Numele Furatsuku poate fi tradus prin ideea de „instabil”, „șovăielnic” sau „clătinat”, o referire la modul în care se comportă paharul atunci când cele două lichide nu mai sunt în echilibru.

O idee pentru consumul responsabil de alcool

Paharul a fost conceput de brandul japonez de bere Yona Yona Ale, iar scopul său este promovarea consumului responsabil de alcool.

Ideea pornește de la o situație familiară: într-o zi călduroasă, puține lucruri par mai răcoritoare decât o bere rece. Cu toate acestea, berea este o băutură alcoolică și nu reprezintă o modalitate bună de hidratare.

Prima bere rece poate da senzația de revigorare, însă consumul repetat de alcool poate avea efecte neplăcute ulterior. De aceea, creatorii paharului au încercat să introducă un mic „memento” fizic pentru consumator: dacă vrei să continui să bei bere, nu uita și de apă.

Furatsuku nu este, desigur, o soluție medicală pentru mahmureală și nu împiedică efectele alcoolului. Este mai degrabă un dispozitiv ingenios menit să încurajeze alternarea berii cu apa.

Cât costă paharul Furatsuku

Începând cu 5 august, Furatsuku este oferit ca opțiune clienților localului Yona Yona Beer Works din cartierul Shinbashi, în centrul orașului Tokyo.

Cei care vor să aibă paharul acasă îl pot cumpăra și online.

Prețul este de 13.750 de yeni, echivalentul a aproximativ 75 de euro, potrivit SoraNews24. Pentru comenzile online, livrările sunt programate să înceapă la jumătatea lunii septembrie.

Paharul este, practic, o combinație între recipient pentru bere, reminder pentru hidratare și mic dispozitiv anti-exces. Dacă bei prea multă bere și uiți de apă, Furatsuku nu îți ține predici: pur și simplu îți varsă apa în cap.