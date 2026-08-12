"Au înnebunit plantele" în Marea Britanie, din cauza climei. O femeie s-a trezit că bananierul "mic de acum 7 ani" a făcut 24 de banane

O britanică a primit cadou acum șapte ani un bananier mic și acum a fost foarte surprinsă să vadă că planta care a ajuns la 3.35 metri a produs 24 de fructe. FOTO: Profimedia Images

O britanică a primit cadou acum șapte ani un bananier mic și acum a fost foarte surprinsă să vadă că planta care a ajuns la 3.35 metri a produs 24 de fructe. Experții în horticultură spun că este o consecință a vremii neobișnuit de calde.

"Deși bananierii se pot dezvolta bine în această parte a țării, este foarte neobișnuit ca unul dintre ei să producă fructe", a declarat Peter Jones, directorul departamentului de horticultură al Eden Project, scrie BBC.

Guy Barter, reprezentant al Royal Horticultural Society, a explicat că, în urmă cu 20 de ani, bananierii nu înfloreau în Regatul Unit. El a pus apariția fructelor în grădina lui Cathy Neville pe seama încălzirii climei.

Cathy Neville, din comitatul Cornwall Neville, a declarat că planta era "foarte mică" atunci când a plantat-o.

"Am continuat să pun la baza plantei cenușa din sobă, deoarece bananierilor le place potasiul, și să acopăr solul cu materiale organice. Apoi au apărut bananele", a povestit femeia.

"Am fost foarte surprinsă. Știam că se poate întâmpla, dar știu că este ceva neobișnuit. Este extraordinar să văd planta făcând ceea ce ar trebui să facă. Floarea este impresionantă. Nu am mai văzut niciodată una și seamănă puțin cu o nucă de cocos. Locuim într-o vale destul de umedă, așa că există multă umezeală în aer, iar acest lucru ajută plantele să crească", a adăugat Cathy Neville.

Femeia, care a urmat cursuri de horticultură la Grădina Botanică Regală Kew din Londra și este membră a unui grup de grădinărit, a declarat că nu crede că în Regatul Unit a fost consemnat vreun caz în care bananele cultivate în aer liber să fi ajuns suficient de mature pentru a putea fi consumate. O asemenea performanță ar fi fost posibilă, cel mult, într-un biom cu mediu controlat.

Barter a precizat că și alte plante iubitoare de căldură, precum măslinii, smochinii și caișii, se dezvoltă tot mai bine deoarece temperaturile cresc. În schimb, culturi tradiționale britanice precum agrișele și rubarba sunt în declin în anumite zone.

"Clima devine tot mai caldă, iar în urmă cu 20 de ani bananierii nu înfloreau. Ziua în care un bananier înflorea era considerată una cu adevărat memorabilă", a spus specialistul.