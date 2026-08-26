Karoline Leavitt a împlinit 29 de ani și și-a arătat cadourile de lux primite de la soțul de 60 de ani. Americanii au reacționat dur

Purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, Karoline Leavitt, și soțul ei, Nicholas Riccio. Sursa foto: Getty Images

Karoline Leavitt și-a afișat pe internet cadourile de lux pe care le-a primit cu ocazia aniversării sale de 29 de ani, de la soțul ei în vâstă de 60 de ani, într-o săptămână aglomerată în care se pregătește să-și încheie mandatul de purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Luni, Leavitt a distribuit o fotografie cu darurile și felicitările primite de la familia sa, inclusiv de la soțul ei în vârstă de 60 de ani, Nicholas Riccio.

Fotografia, publicată în Instagram Stories, arăta două cutii de cadouri Louis Vuitton cu panglici albastre și un buchet de flori. În imagine apăreau, de asemenea, trei plicuri roz, adresate „Mom”, „Momma” și „My wife”.

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Leavitt și Riccio, care au o diferență de vârstă de 32 de ani, s-au căsătorit în ianuarie 2025. Cei doi au devenit părinții unui băiat, Nicholas „Niko”, în iulie 2024, și ai unei fetițe, Viviana „Vivi”, în mai 2026, potrivit revistei People.

Leavitt va renunța la funcția sa de la Casa Albă la sfârșitul lunii august pentru a petrece mai mult timp alături de familie.

Vestea a fost anunțată pentru prima dată de președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social, pe 12 august.

„Karoline va fi acum unul dintre principalii mei consilieri externi și o voce influentă în cadrul Partidului Republican, în timp ce lucrăm pentru a sfida Istoria și a câștiga categoric alegerile de la jumătatea mandatului. Karoline a fost un adevărat lider la Casa Albă și a făcut o treabă fenomenală luptând pentru Justiție, Libertate și Dreptate încă din 2018, inclusiv în cadrul campaniei noastre istorice pentru realegerea din 2024”, a scris Trump, în vârstă de 80 de ani.

Cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe

Leavitt este cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe și a doua cea mai longevivă purtătoare de cuvânt a lui Trump, dacă sunt luate în calcul cele două administrații ale sale.

Săptămâna trecută, ea a distribuit în Instagram Stories fotografii și videoclipuri de la o petrecere de rămas-bun. Postarea sa includea un videoclip cu un tort în forma pupitrului purtătorului de cuvânt, completat cu sigiliul Casei Albe.

„@katiemiller știe cum să organizeze o petrecere”, a scris ea, făcând referire la fosta colaboratoare a Casei Albe, Katie Miller.

Leavitt a distribuit, de asemenea, fotografii cu fursecuri personalizate, dintre care unul avea inscripționat, cu glazură albastră, mesajul „no more questions” („nu mai sunt întrebări”).

Leavitt a dezvăluit că, începând din septembrie, se va întoarce la muncă în cadrul super PAC-ului lui Trump, MAGA Inc., potrivit NBC News. Ea a lucrat acolo ca purtătoare de cuvânt înainte de a se alătura campaniei lui Trump din 2024. Nu este clar care va fi noua sa funcție.

Ea a mai declarat că, pentru moment, intenționează să rămână împreună cu familia sa în Washington, D.C.

Cadourile lui Karoline Leavitt au stârnit reacții negative: „Oamenii nu-și permit alimente și benzină”

Utilizatorii rețelelor sociale au reacționat cu critici dure și acuzații de ipocrizie la adresa lui Leavitt după postarea sa despre cadourile de lux.

Pentru că aceasta și-a prezentat frecvent articolele Louis Vuitton - inclusiv într-o controversată postare de Ziua Mamei, la începutul lunii mai, precum și într-o fotografie cu o geantă primită de ziua sa de la colegii de la birou - criticii au luat cu asalt rețelele sociale, susținând că etalarea produselor de lux este lipsită de sensibilitate într-o perioadă în care americanii obișnuiți se confruntă cu prețuri ridicate la alimente.

Un comentariu al unui critic, distribuit pe scară largă, a rezumat această nemulțumire: „Nimic nu spune «înțelegem dificultățile americanilor» mai bine decât să te lauzi cu Louis Vuitton în timp ce oamenii nu-și permit alimente și benzină.”

„Din păcate, #MAGA nu înțelege; această administrație își bate joc de voi în fiecare zi! Nu vă puteți permite să vă hrăniți familia, benzina costă 4,50 dolari/galon peste tot, iar purtătoarea de cuvânt se laudă cu noul său cadou Louis Vuitton, pentru că aceasta este administrația «Miliardarii pe primul loc»”, a susținut o altă persoană.

Mai mulți utilizatori au remarcat ironia faptului că o oficială de rang înalt din administrația Trump promovează în mod vizibil o casă franceză de modă de lux.

Criticii au susținut că există un standard dublu, observând că administrația promovează politici menite să încurajeze cumpărarea produselor fabricate în America și penalizează importurile europene prin tarife vamale ridicate, în timp ce membrii săi cei mai cunoscuți poartă frecvent produse de lux străine, care costă mii de dolari.

Cine este Nicholas Riccio și ce avere are

Nicholas Riccio este un investitor și dezvoltator imobiliar din New Hampshire, în vârstă de 60 de ani. Averea lui provine în principal din proprietăți imobiliare și chirii în zona Hampton Beach.

Presa americană relatează că Riccio a crescut în Hudson, New Hampshire, într-o familie cu cinci copii și că a trecut prin perioade dificile financiar în tinerețe, inclusiv o perioadă de lipsă a unei locuințe stabile. A urmat Plymouth State University, iar ulterior un curs de real-estate l-a orientat spre domeniul în care avea să-și construiască averea.

Strategia lui a fost să cumpere proprietăți neglijate sau aflate în dificultate în Hampton Beach, să le renoveze și să le transforme în proprietăți de închiriat sau de vacanță. Potrivit People, el controlează sau administrează peste 15 clădiri în Hampton Beach.

Printre afacerile asociate cu el apar Riccio Enterprises, Nautical Beach Properties, Nautical Beach Resort și Nautical Motel.

Cât de bogat este?

În presa online americană apar estimări de aproximativ 6 milioane de dolari, iar unele analize mai recente încearcă să estimeze valoarea portofoliului imobiliar la 9–12 milioane de dolari brut. Acestea nu sunt însă cifre oficiale și trebuie tratate ca estimări.

Mai interesant este că proprietățile lui sunt concentrate într-o zonă foarte concretă. De exemplu, surse care au analizat proprietățile indică imobile de pe M Street și Ashworth Avenue. Unele proprietăți cumpărate cu zeci de ani în urmă au ajuns să valoreze de multe ori mai mult.

Cum a ajuns să fie cu Karoline Leavitt?

Cei doi s-au cunoscut în 2022, când Leavitt candida pentru Congres în New Hampshire. Au fost prezentați de un prieten comun la un eveniment legat de campanie. Relația a început inițial ca o prietenie și ulterior a devenit romantică.

S-au logodit în decembrie 2023 și s-au căsătorit în ianuarie 2025, la Wentworth by the Sea Country Club din Rye, New Hampshire.