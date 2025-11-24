La 16 ani, a cheltuit 23 de dolari ca să cumpere un domeniu pe internet. După 9 ani a ajuns să câștige 1,3 milioane de dolari pe an

2 minute de citit Publicat la 23:44 24 Noi 2025 Modificat la 23:44 24 Noi 2025

Un tânăr de 26 de ani a investit, acum 9 ani, 23 de dolari într-un domeniu de internet și a ajuns la o afacere care îi aduce anual un câștig de 1,3 milioane de dolari. FOTO: Getty Images

Un tânăr de 26 de ani a investit, acum 9 ani, 23 de dolari într-un domeniu de internet și a ajuns la o afacere care îi aduce anual un câștig de 1,3 milioane de dolari, scrie CNBC.

În copilărie, Zames Chew credea că o să lucreze ca administrator la o companie precum Google, dar cariera sa a luat o altă turnură. Astăzi, tânărul conduce o companie cu sediul în Singapore, alături de fratele său de 24 de ani. Compania le-a adus în 2024 venituri de 1,7 milioane de dolari singaporezi (aproximativ 1,3 milioane de dolari), conform documentelor analizate de CNBC Make It .

„Când eram copil, visam să lucrez în companii mari din domeniul tehnologiei”, a spus Chew. Dar într-o zi, la începutul anului 2016, el a descoperit o nevoie pe piață: „Părinții noștri căutau un furnizor de servicii care să repare ceva prin casă. Am căutat online și... pe vremuri [nu exista niciun loc unde să găsesc furnizori de servicii [online]. Așa că mi-am zis... hai să creez un site web și să văd ce se întâmplă de acolo.”

Așadar, la vârsta de 16 ani, Chew a cheltuit 30 de dolari singaporezi (aproximativ 23 de dolari) pentru a cumpăra un nume de domeniu pentru un site web, l-a rugat pe tatăl său să îl ajute să înregistreze afacerea și astfel s-a născut Repair.sg.

După un deceniu, ceea ce a început ca o activitate secundară de tip familial a doi frați are acum peste 20 de angajați și este pe cale să aducă aproximativ 2,3 milioane de dolari în 2025, potrivit documentelor analizate de CNBC Make It . „Eu și fratele meu făceam totul împreună. Asta înseamnă să construim piese Lego, să construim PC-uri, să demontăm lucruri”, a spus Chew. „Am lucrat împreună la proiecte și a fost visul nostru să lucrăm împreună când vom deveni adulți.”

În primii trei ani de funcționare a companiei, frații erau încă la școală, așa că au lucrat în companie doar seara sau între ore.

„Ceea ce mulți oameni nu știu este că ne pregătim mult pentru serviciile pe care le oferim, nu vorbim doar de simpla utilizare a unei șurubelnițe și a unui ciocan”, a spus el. Așa că frații au petrecut ani de zile pentru a învăța și a obține licențele necesare pentru a-și conduce afacerea.

În plus, înainte ca afacerea să se extindă, își asumau singuri majoritatea sarcinilor, cum ar fi înlocuirea luminilor și repararea mobilei. „În primii șapte ani, poate până la începutul anului 2024, [afacerea] a fost practic în pragul morții de cele mai multe ori”, a spus Chew.

Chew a spus că, la început, el și fratele său răspundeau la orice comenzi, inclusiv la a seta o alarmă la 4 dimineața: „Pur și simplu am acceptat tot ce ne-a ieșit în cale, am fost pur și simplu recunoscători pentru tot ce am primit”.

Abia în 2021 afacerea a început să crească și să se extindă. De asemenea, cei doi au decis să nu se ducă la facultate ca să se poată concentra pe afacere.