Lauren Sánchez a furat toate privirile la petrecerea de după Gala Oscar. A venit "îmbrăcată" în diamante roz și albe

Lauren Sánchez Bezos a venit la petrecerea oragnizată de Vanity Fair însoţită de miliardarul Jeff Bezos. Sursa foto: Profimedia

Lauren Sánchez Bezos a adus glamour și eleganță la petrecerea Vanity Fair care a urmat decernării premiilor Oscar 2026. Ea a fost însoțită de soțul său, miliardarul Jeff Bezos.

Jurnalista premiată cu Emmy a purtat un colier spectaculos cu diamante roz și albe, având o piatră centrală de peste 20 de carate. Întregul set de bijuterii, semnat Lorraine Schwartz, însuma 85 de carate, potrivit revistei People.

La mâna stângă, Sánchez Bezos a purtat trei brățări cu diamante care completau inelul de logodnă de aproximativ 30 de carate, cu diamant roz, primit de la Jeff Bezos. Pentru a completa look-ul, ea a ales și o pereche de cercei cu diamante.

Piesa centrală a ținutei a fost colierul, în care peste 20 de diamante roz și albe cădeau în cascadă dintr-o montură argintie, înconjurând diamantul principal de 22 de carate, care reprezenta mai mult de un sfert din greutatea totală a bijuteriilor purtate.

Sánchez Bezos a purtat o rochie vintage John Galliano, fără bretele, cu decolteu drept, siluetă mulată și trenă. Rochia face parte din colecția primăvară/vară 1995 a designerului. Ținuta all black a fost completată cu o pereche de pantofi cu platformă Dolly de la Christian Louboutin. Părul și l-a prins într-un coc lejer, cu câteva șuvițe care îi evidențiau chipul.

Jeff Bezos a purtat un smoking negru clasic, completând elegant ținuta soției sale.

Printre alte nume notabile prezente la petrecerea anuală s-au aflat Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Connor Storrie, Hudson Williams, Alix Earle și Vera Wang.