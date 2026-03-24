7 câini dispăruți în China au devenit virali după ce au mers pe jos 17km până acasă. Clipul cu ei a adunat 230 de milioane vizualizări

Șapte căței de companie care dispăruseră în China au devenit virali după ce au apărut într-un videoclip care le-a surprins drumul spre casă lung de 17 km, la capătul căruia și-au reîntâlnit stăpânii care îi căutau de zile întregi.

Videoclipul, postat pentru prima dată online pe 15 martie, îi arată pe câini, între care un golden retriever, un labrador, un ciobănesc german și un pechinez, mergând de-a lungul unei autostrăzi din Changchun, capitala provinciei Jilin din nord-estul Chinei, unde temperaturile scad sub zero grade Celsius în timpul nopții, potrivit The Guardian.

În fruntea grupului se află un corgi, identificat ulterior în presa chineză drept Dapang, sau „Grăsanul”.

Videoclipul a devenit viral online și ar fi adunat peste 230 de milioane de vizualizări.

O voluntară de la un centru local de salvare a câinilor fără stăpân, pe nume Tong Tong, a declarat că a mers din ușă în ușă în satele din apropiere și a distribuit anunțuri cu câini dispăruți după ce a văzut videoclipul, întrucât era îngrijorată pentru starea lor, în condițiile în care afară era ger.

„În dimineața zilei de 18 martie, m-am trezit și am văzut că ningea în Changchun. Eram deosebit de îngrijorată pentru cei șapte câini, temându-mă că nu mâncaseră și nu băuseră nimic. Așa că am împrumutat o dronă și am plecat să îi caut”, a spus Tong Tong într-un videoclip postat de centrul de salvare.

Pe 19 martie s-a aflat că patrupezii și-au găsit drumul către casă.

Trei dintre câini, inclusiv Dapang, aparțin unei femei care locuiește într-un sat de lângă Changchun. Ea a declarat pentru presa chineză că își căutase câinii timp de patru zile și era pe punctul de a renunța când Dapang a intrat în casă, pe 18 martie. Proprietara a căutat apoi în satele din apropiere și i-a găsit și pe ceilalți câini, care fuseseră adăpostiți de un sătean.

Cum au dispărut câinii

Dispariția câinilor care aparțin mai multor persoane este ciudată și s-au găsit mai multe explicații pentru incident, unele dintre ele infiorătoare.

Conform South China Morning Post, cățeii ar fi fost furați de niște hoți care lucrează pentru magazine ilegale de carne de câine și ar fi reușit să evadeze din cușca în care erau ținuți.

Alte surse sugerează că ar fi putut fi furați pentru a fi revânduți ca animale de companie sau pentru alte scopuri, ori că pur și simplu au plecat singuri de acasă.

Pe 21 martie, biroul provincial de cultură și turism din Jilin a declarat că animalele au plecat de bunăvoie, atrase de ciobănescul german aflat în călduri, despre care se știe că mai dispare de acasă din când în când. Presa de stat a avertizat că incidentul „reflectă neajunsurile modului în care circulă informația online – un amestec de adevăr și fals, în care speculațiile subiective sunt ușor considerate fapte și răspândite”.

Unii internauți au glumit că aventura câinilor ar putea fi transformată într-un film sau într-o versiune reală a serialului pentru copii „Paw Patrol”, despre un băiat și echipa sa de câini salvatori.

„Privind aceste imagini mi-a venit să plâng. Câinii sunt prietenii oamenilor pentru totdeauna”, a scris un utilizator Weibo.