Cum văd câinii, lumea, de fapt. Percep culorile, dar nu ca oamenii

Spre deosebire de oameni, care au trei tipuri de conuri retiniene (celule care detectează culorile), câinii au doar două. Foto: Getty Images

Câinii nu văd lumea la fel ca noi — dar nici nu trăiesc într-un film alb-negru, așa cum s-a crezut mult timp. Cercetările recente arată că patrupedele percep culorile, doar că într-un spectru mai limitat, și își folosesc privirea mai ales pentru a urmări expresiile și mișcările oamenilor, scrie Discover Magazine.

Cum văd, de fapt, câinii lumea

Deși studiile despre comportamentul canin sunt numeroase, cercetările despre vederea câinilor au început abia recent să se dezvolte, odată cu apariția noilor tehnologii. Acestea au ajutat oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum percep animalele mediul din jur.

„Câinii văd în culori, nu în alb și negru — acesta este un mit foarte răspândit”, explică Madeline H. Pelgrim, cercetător la Brown Dog Lab din cadrul Universității Brown și doctorand în științe cognitive și psihologice.

Ce culori pot distinge câinii

Spre deosebire de oameni, care au trei tipuri de conuri retiniene (celule care detectează culorile), câinii au doar două. Cu alte cuvinte, aceștia sunt discromați. Mai exact, în timp ce oamenii pot vedea roșu, galben, verde, albastru și toate nuanțele intermediare, câinii pot distinge doar galben și albastru — însă nu percep verdele sau roșul.

Cu alte cuvinte, un câine vede o minge roșie ca pe o nuanță de gri-maroniu, iar iarba nu e verde pentru el, ci mai degrabă bej sau gălbuie.

De ce viziunea lor e diferită, dar eficientă

Chiar dacă vederea lor nu este la fel de clară ca a noastră, câinii nu au o vedere slabă. Ei se bazează mai mult pe mișcare și contrast decât pe detalii fine.

„Știm că au o acuitate vizuală mai redusă decât oamenii, dar percep mișcarea mult mai bine”, explică Pelgrim.

De aceea, câinii pot detecta rapid o persoană care se apropie sau o pasăre care se mișcă în zare, chiar dacă nu disting clar fețele sau culorile.

De ce câinii ne privesc mereu

Cercetătorii cred că una dintre cele mai importante funcții ale vederii canine este conectarea socială cu oamenii. Câinii „ne citesc” expresiile, mișcările mâinilor și direcția privirii pentru a înțelege ce urmează să facem — o trăsătură care s-a dezvoltat în mii de ani de conviețuire cu oamenii.

Așa că, atunci când te uiți în ochii câinelui tău, el nu doar te privește cu afecțiune, ci încearcă să te înțeleagă.