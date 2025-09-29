Doi soți abia căsătoriți au ajuns la divorț pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg: Pisica ei mi-a atacat câinele

Doi soți abia căsătoriți au ajuns la divorț pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg FOTO: Getty Images

Un tribunal de familie din orașul Bhopal, situat în centrul Indiei, se ocupă de un caz neobișnuit în care un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită divorțul, pe motiv că animalele de companie ale celor doi soți nu se înțeleg.

Cei doi, care s-au căsătorit în decembrie 2024, au mers la consilierea impusă de instanță și au depus cerere pentru separare legală, potrivit The Independent.

Soțul, rezident în Bhopal și IT-ist care lucrează de acasă, și soția, originară din statul Uttar Pradesh din nord, care lucrează în același oraș, s-au apropiat inițial datorită dragostei pe care o împărtățeau pentru animale.

Însă ceea ce odată i-a unit a devenit acum motiv de neînțelegere.

În timpul ședințelor de consiliere, soția a susținut că soțul ei are un câine care, pe lângă faptul că nu o place pe ea, i-a atacat pisica, iar ea este mereu îngrijorată pentru siguranța acesteia atunci când este plecată la muncă. Femeia a descris situația ca fiind „insuportabilă”.

Conform soției, câinele „latră încontinuu la pisica ei, iar aceasta este speriată și stresată, iar uneori refuză să mănânce”, potrivit India Today.

Soțul a replicat că, înainte de căsătorie, au fost de acord ca soția să nu aducă toate animalele de companie cu ea.

„Cu toate acestea, ea și-a adus pisica de la casa părinților”, le-a spus el consilierilor maritali, adăugând că pisica ei dă târcoale acvariului din casă și provoacă alte probleme.

Tot soțul susține că pisica a fost „violentă cu câinele lui de mai multe ori”.

Încercările de mediere au eșuat. Ambele familii au intervenit, iar mai multe ședințe de consiliere au avut loc în instanță, dar niciunul dintre soți nu este dispus să renunțe la animalul său de companie.

„Am încercat să consiliem cuplul de mai multe ori, dar soția nu vrea să renunțe la pisică. Facem toate eforturile posibile pentru a salva această căsnicie”, a spus consilierul Shail Awasthi.

Awasthi a adăugat că acest caz evidențiază o problemă mai profundă a creșterii dependenței emoționale față de animale, în contextul izolării sociale tot mai mari.

„Oamenii caută companie în animale, uneori punându-le deasupra relațiilor umane. Când ambii parteneri refuză să se adapteze, astfel de căsnicii se destramă. Reflectă o tendință a oamenilor de a lua relațiile cu ușurință, crezând că animalele de companie pot înlocui legăturile umane”, a spus el.