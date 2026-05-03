Fantoma mărilor. Creatura marină uriașă care trăiește în adâncuri, dar pe care nimeni nu a văzut-o vreodată

1 minut de citit Publicat la 07:00 03 Mai 2026 Modificat la 08:02 03 Mai 2026

Foto: Getty Images

În imensitatea oceanelor lumii, există încă specii care reușesc să scape complet de observația umană. Printre ele, una iese în evidență: o creatură care a evitat orice încercare științifică de a fi studiată în viață. De fapt, cercetătorii nu au văzut nici măcar un singur exemplar viu, potrivit Futura.

Povestea începe în 1872, când omul de știință Henry Travers a descoperit primele urme ale acestui animal. Existența sa a fost confirmată doar pe baza unor resturi scheletice găsite întâmplător, ca un puzzle incomplet, din care lipsesc piesele esențiale.

Misterul familiei Ziphiidae

Specia face parte din familia Ziphiidae, un grup de balene recunoscut pentru abilitățile lor extreme de scufundare. Aceste mamifere pot coborî la adâncimi de peste 3.000 de metri și își pot ține respirația ore întregi.

Printre ele se află și enigmatica Balenă cu cioc a lui Travers, considerată una dintre cele mai rare și greu de observat balene de pe planetă. Nici cele mai moderne submersibile nu au reușit să surprindă un exemplar viu.

În ultimii 150 de ani, oamenii de știință au documentat doar șase exemplare, toate descoperite moarte, eșuate pe țărmurile Oceanului Pacific. Aceste cazuri sunt, până în prezent, singurele dovezi clare că specia există cu adevărat.

Ce știm despre ea

Balena ajunge la aproximativ 5 metri lungime și are un corp închis la culoare pe spate, cu partea inferioară mai deschisă. Un detaliu neobișnuit este reprezentat de dinții vizibili ai maxilarului inferior.

Analizele făcute pe exemplarele găsite au scos la iveală câteva aspecte surprinzătoare:

un sistem digestiv cu nu mai puțin de nouă stomacuri

urme de calmari, ceea ce indică natura dietei sale

paraziți și dinți vestigiali în maxilarul superior

De asemenea, unele exemplare prezentau răni sau fracturi, posibile indicii despre cauzele morții.

Un mister încă nerezolvat

Chiar și astăzi, se cunosc foarte puține lucruri despre această specie. Fiecare descoperire aduce mici indicii despre modul său de viață și despre ecosistemele din adâncuri.

Organizația International Union for Conservation of Nature clasifică această balenă în categoria „date insuficiente”, tocmai din cauza lipsei totale de observații directe.

Până în momentul în care cineva va reuși să observe un exemplar viu, această creatură rămâne una dintre cele mai fascinante enigme ale planetei, o adevărată fantomă a oceanelor.