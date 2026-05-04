Antena 3 CNN Life Lumea animalelor Imagini adorabile cu o pisică, după ce tocmai a fost salvată de pompieri dintr-o fântână, în Vaslui: Au coborât 7 metri după ea

Imagini adorabile cu o pisică, după ce tocmai a fost salvată de pompieri dintr-o fântână, în Vaslui: Au coborât 7 metri după ea

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 11:44 04 Mai 2026 Modificat la 11:44 04 Mai 2026
pisica salvata fantana 7 metri localitatea carja vaslui
Pompierii militari au intervenit pentru a salva o pisică dintr-o fântână adâncă de 7 metri. Sursa foto: ISUJ Vaslui

O intervenție mai puțin obișnuită, dar cu final fericit, a avut loc duminică seară în localitatea Cârja, județul Vaslui, unde pompierii au fost chemați să salveze o pisică rămasă blocată într-o fântână adâncă de aproximativ 7 metri.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul de lucru Murgeni, din cadrul Detașamentul de Pompieri Bârlad, după ce, îngrijorați, proprietarii animalului au apelat numărul unic de urgență 112.

Imagini adorabile cu o pisică, după ce tocmai a fost salvată de pompieri dintr-o fântână, în Vaslui: Au coborât 7 metri după ea 1065778
› Vezi galeria foto ‹

O autospecială de intervenție, încadrată cu patru militari, a fost mobilizată pentru a scoate pisica în siguranță.

Salvatorii au coborât în fântână și au reușit, după o intervenție atentă, să recupereze animalul nevătămat. Pisica a fost ulterior predată proprietarilor, spre ușurarea acestora.

Momentul de după salvare a fost surprins într-o imagine care a devenit rapid îndrăgită pe rețelele sociale: pisoiul, încă speriat, dar în siguranță, pare că „protestează” într-un mod amuzant, atingând fața pompierului care îl ține în brațe.

Expresia salvatorului, ușor surprinsă, dar calmă, completează scena simpatică.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: pisica pisici pisoi fantana Vaslui pompieri militari salvatori romani salvatori animal salvat animale salvate

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Lumea animalelor
» Citește mai multe din Lumea animalelor
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close