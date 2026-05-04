Imagini adorabile cu o pisică, după ce tocmai a fost salvată de pompieri dintr-o fântână, în Vaslui: Au coborât 7 metri după ea

1 minut de citit Publicat la 11:44 04 Mai 2026 Modificat la 11:44 04 Mai 2026

Pompierii militari au intervenit pentru a salva o pisică dintr-o fântână adâncă de 7 metri. Sursa foto: ISUJ Vaslui

O intervenție mai puțin obișnuită, dar cu final fericit, a avut loc duminică seară în localitatea Cârja, județul Vaslui, unde pompierii au fost chemați să salveze o pisică rămasă blocată într-o fântână adâncă de aproximativ 7 metri.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul de lucru Murgeni, din cadrul Detașamentul de Pompieri Bârlad, după ce, îngrijorați, proprietarii animalului au apelat numărul unic de urgență 112.

› Vezi galeria foto ‹

O autospecială de intervenție, încadrată cu patru militari, a fost mobilizată pentru a scoate pisica în siguranță.

Salvatorii au coborât în fântână și au reușit, după o intervenție atentă, să recupereze animalul nevătămat. Pisica a fost ulterior predată proprietarilor, spre ușurarea acestora.

Momentul de după salvare a fost surprins într-o imagine care a devenit rapid îndrăgită pe rețelele sociale: pisoiul, încă speriat, dar în siguranță, pare că „protestează” într-un mod amuzant, atingând fața pompierului care îl ține în brațe.

Expresia salvatorului, ușor surprinsă, dar calmă, completează scena simpatică.