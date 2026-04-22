Kira Kiralina, pisicuța supranumită „Ursoaica din Bucovina”, tocmai a fost desemnată cea mai frumoasă din Europa

Kira Kiralina, supranumită Ursoaica din Bucovina, desemnată cea mai frumoasă pisică din Europa FOTO: Facebook/ Felisa Bucovina Britishshorthair Cats

Kira Kiralina, o pisică din rasa British shorthair, este deja vedetă în toată lumea, iar recent și-a consolidat statutul cu două premii prestigioase. A obținut în Danemarca titlul FIFe Scandinavian Winner 2026, după ce fusese desemnată cea mai frumoasă pisică din Europa, câştigând titlul de Central European Winner 2026 în Austria.

Kira Kiralina a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume în 2025.

› Vezi galeria foto ‹

Kira Kiralina, care face parte din Felisa Bucovina Britishshorthair Cats, este supranumită „ursoaica din Bucuvina”, iar familia din care face parte este mândră de rezultatele ei.

„Fiecare părinte e mândru de realizările copilului său… dar noi suntem atât de mândri, că nu ne mai încape cămașa de pieptul în față. Așa suntem noi, bucovinenii: făloși, drepți și cu frică de Dumnezeu.

Kira Kiralina, ursoaica noastră de Bucovina, a pornit din palmele noastre, de la doar 100 de grame… și a ajuns să cucerească lumea. Într-o competiție uriașă, cu 798 de pisici, în Danemarca, a câștigat titlul de Scandinavian Winner.

După ce a devenit campioană mondială, campioană europeană și campioană a țărilor de la Marea Neagrã, de două ori campiona națională, astăzi este și campioana Scandinaviei.

Dar dincolo de titluri, Kira este dovada că prin muncă, credință și iubire poți ajunge acolo unde visezi. Ne-a învățat să nu renunțăm, să ne depășim limitele, chiar și atunci când nu câștigi din prima.

Prin ceea ce facem, ducem mai departe o pasiune care unește oameni din toată lumea și care înseamnă grijă, responsabilitate și respect pentru viață. Pentru că dragostea pentru pisici nu ține cont de rasă, noi nu creștem doar campioni, ci și salvăm suflete, așa cum a fost și Duracell. Astăzi, Bucovina este pe harta lumii… iar Kira Kiralina este mândria felinologiei românești. Te iubim, Împărăteaso… te iubim”, este mesajul postat de felisă pe Facebook.

Titlu obținut de pisică în Danemarca este considerat printre cele mai dificile din Europa, prin amploarea şi nivelul competiţiei: 798 de pisici înscrise, dintre care 212 doar în categoria ei.

În spatele acestui trofeu stă o tradiţie de peste 100 de ani a ţărilor scandinave în creşterea şi selecţia felinelor, o zonă unde standardele sunt printre cele mai ridicate din lume.

Kira Kiralina este născută la Iaşi, iar ieşenii o vor putea admira în 17 mai, la Moldova Mall, într-un turneu de prezentare alături de alte pisici din România, din rase diferite, care şi-au afirmat frumuseţea în competiţiile internaţionale.