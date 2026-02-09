Lamantinii nu mai pot de frig și s-au retras în masă într-o zonă cu izvoare termale din Florida. Imagini tulburătoare filmate cu drona

Peste 800 de lamantini cu coadă lată s-au retras în apele calde ale complexului Three Sisters Springs, Florida FOTO: Getty Images

Valul neobișnuit de frig care a cuprins Florida a determinat un număr record de lamantini să se refugieze în izvoarele termale. Astfel, peste 800 de lamantini cu coadă lată au fost observați în apele calde ale complexului Three Sisters Springs, o zonă protejată din apropierea orașului Crystal River, unde temperaturile rămân constante chiar și în condiții meteorologice extreme.

Potrivit biologilor marini, animalele au migrat masiv către aceste izvoare pentru a evita scăderea bruscă a temperaturii apei din Golful Mexic.

Imaginile aeriene și filmările realizate cu drone surprind scene impresionante: sute de corpuri masive, înghesuite unele lângă altele, într-un efort colectiv de a conserva căldura și de a reduce pierderile termice.

Lamantinii sunt deosebit de vulnerabili la frig, pentru că nu au un strat suficient de grăsime care să le asigure protecția necesară în ape reci. Expunerea prelungită la temperaturi sub 20 de grade Celsius poate duce la apariția sindromului de stres termic, o afecțiune gravă, adesea fatală, care afectează sistemul imunitar și funcțiile vitale ale acestor mamifere marine.

Izvoarele puțin adânci din Crystal River, unde apa are o temperatură constantă de aproximativ 22 de grade Celsius, reprezintă un refugiu esențial pentru supraviețuirea populației de lamantini pe timpul iernii. Concentrarea excepțională de animale le oferă cercetătorilor o oportunitate rară de a monitoriza starea de sănătate a acestora și de a realiza un recensământ precis, datele confirmând o tendință tot mai accentuată de migrare către această zonă.

Din cauza afluxului fără precedent, administrația sanctuarului a decis să restricționeze temporar accesul publicului în anumite zone acvatice, pentru a reduce stresul asupra animalelor. Măsura are ca scop asigurarea unui mediu liniștit, esențial pentru ca această specie aflată în pericol să poată supraviețui sezonului rece.