Mică, neagră și "invizibilă" pentru știință: O nouă specie de buburuză, descoperită într-un campus universitar din Japonia

Noua specie de gărgăriţă, descoperită pe pini japonezi negri care cresc în campusul Hakozaki al Universității Kyushu. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O buburuză minusculă a trecut neobservată timp de decenii, deși trăia într-un campus universitar japonez aglomerat, a relatat publicaţia Earth. Iar recent, oamenii de știință au identificat-o oficial ca fiind o specie nouă, demonstrând cât de ușor pot scăpa atenției chiar și insectele bine studiate. La scurt timp, cercetătorii au descoperit într-o altă zonă încă o altă specie nouă de buburuză.

Specia nouă de gărgăriţă pe care nimeni nu o observase

Insecta a fost descoperită pe pini japonezi negri care cresc în campusul Hakozaki al Universității Kyushu, un spațiu urban obișnuit, rar asociat cu descoperiri taxonomice, potrivit sursei citate.

Acolo, studentul Ryota Seki a început să observe o buburuză neagră extrem de mică, care apărea constant pe aceiași arbori din campus. Observațiile repetate au arătat că insecta nu era o apariție izolată, ci făcea parte dintr-o prezență mai largă, nerecunoscută până atunci, care se extindea dincolo de un singur loc.

Această constatare a sugerat o problemă mai profundă: unele dintre cele mai mici buburuze din Japonia nu erau, de fapt, ceea ce credeau oamenii de știință că sunt.

Pinii sunt adesea ocoliți în studiile entomologice, în parte pentru că cercetătorii se concentrează mai degrabă pe flori și arbuști cu frunze late. Știind că buburuzele pe care le studia preferă pinii, Seki a revenit constant la acești arbori.

"În mod normal, colecționarii de insecte nu acordă prea multă atenție pinilor, ceea ce explică, probabil, de ce această specie a fost ignorată atât de mult timp", a declarat el.

Privind acolo unde alții nu se uitau, echipa a transformat un pin obișnuit din campus în punctul de plecare al unei descoperiri.

Decenii de identitate greșită

În spatele noii buburuze s-a aflat un efort meticulos de clarificare, construit pe parcursul a trei ani de colectare și reverificare a datelor. Cercetătorii au analizat aproximativ 1.700 de exemplare conservate din colecții din întreaga Japonie. Munca s-a bazat pe taxonomie – știința denumirii și clasificării organismelor vii – iar cele mai mici buburuze din Japonia nu mai fuseseră revizuite temeinic de peste 50 de ani.

Odată ce denumirile au fost reevaluate, a devenit clar că multe înregistrări mai vechi făceau referire la specii greșite. O parte din problemă este că aceste buburuze arată identic cu ochiul liber.

Numele primit de noua specie de buburuză

După studiile anatomice, echipa a oferit buburuzei descoperite în campus o identitate oficială: "Parastethorus pinicola". Autorii au identificat specia și în mostre provenite din insulele Honshu, Kyushu și Ryukyu, demonstrând că nu este o specie locală.

Până la această revizuire, Japonia nu avea nicio specie înregistrată din genul Parastethorus. Această descoperire modifică harta biodiversității țării, iar studiul subliniază totodată lacunele majore din zonele investigate până acum de cercetători.

O altă buburuză nouă, mai la nord

Cercetările oamenilor de ştiinţă au scos la iveală o altă specie nouă de buburuză, descoperită mai la nord, în Hokkaido, unde habitatele diferite influențează viața insectelor.

Ryota Seki a numit această specie "Stethorus takakoae", în onoarea bunicii sale, Takako Otsuki, care i-a susținut pasiunea pentru insecte încă din copilărie.