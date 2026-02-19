O femeie și-a abandonat cățelul în aeroport pentru că nu putea să urce cu el în avion. Polițiștii au întors-o din drum și au arestat-o

Cățelul a fost preluat de o asociație și va avea în curând o nouă casă FOTO: Las Vegas Metropolitan Police Department

O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul de 2 ani pe un aeroport din Las Vegas, după ce i s-a spus că nu îl poate lua la bordul avionului fără documente specifice.

Femeia a ajuns în grabă pe aeroportul din Nevada pe la miezului nopții, pe 2 februarie, cu un cățel Goldendoodle simpatic și energic. Când s-a dus să-și înregistreze bagajele, i s-a spus că nu poate urca cu câinele în avion fără documente pentru câini de serviciu, potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, citat de New York Post.

În urma acestei discuții, femeia a legat lesa câinelui de ghișeul JetBlue și s-a îndreptat spre poarta de îmbarcare, chiar dacă i se refuzase cartea de îmbarcare, au declarat polițiștii.

Femeia fără inimă a plecat în grabă de la ghișeu fără să arunce nici măcar o privire spre cățelul care se uita după ea nedumerit și inocent, așa cum se vede într-un videoclip distribuit de departamentul de poliție.

Atunci când angajații aeroportului s-au dus să vadă ce este cu el, cățelul i-a întâmpinat cu un entuziasm emoționant. S-a așezat pe podea și a început să-l lingă pe un angajat de bucurie.

Ofițerii au găsit-o pe proprietară la Poarta D1. Când a fost întrebată de câțel, a devenit rapid combativă. „O să-mi trântesc bagajele jos pentru că sunt epuizată”, a bombănit ea.

„Nu, ceea ce vom face este să vă conducem înapoi acolo unde este câinele dumneavoastră și să vă dăm o amendă, pentru că v-ați lăsat câinele la ghișeul de bilete”, i-a spus ofițerul.

„Încercam să-mi reprogramez zborul”, a insistat femeia.

„Așa că ați mers până aici? Ca să vă reprogramezi zborul? Și v-ați lăsat câinele acolo?”, i-a replicat ofițerul, neîncrezător.

Femeia a încercat să arunce vina pe angajații aeroportului. „Da. Asta mi-au spus la ghișeu”, a susținut ea.

Ofițerul, însă, nu s-a lăsat păcălit de ceea ce a spus femeia.

Apoi femeia a sugerat cu îndrăzneală că „era acceptabil să lase animalul în aeroport” întrucât dispozitivul lui de urmărire garanta că până la urmă s-ar fi întors acasă.

În timp ce o escortau pe femeie înapoi prin punctul de control de securitate, polițiștii au declarat că aceasta „a devenit ostilă și a opus rezistență încercărilor ofițerilor de a o reține”.

Femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost arestată și inculpată pentru abandon de animale și opunere la arestare, a transmis poliția din Las Vegas.

Câinele a fost preluat de Retriever Rescue of Las Vegas, după ce a stat 10 zile în adăpostul Serviciului de Protecție a Animalelor. Proprietara nu a făcut nicio încercare de a-și recupera cățelul, au declarat polițiștii.

Câinele a primit un nume nou - „Jet Blue” - în amintirea aveneturii care l-a dus în final la organizația pentru salvarea animalelor, de unde „va fi în curând plasat într-un nou cămin iubitor”, au asigurat reprezentanții poliției.